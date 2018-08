Sechseinhalb Wochen Sommerferien stellen viele Familien vor eine große Herausforderung. Selbst wenn ein gemeinsamer Familienurlaub stattfindet, bleiben viele Tage übrig, an denen die Eltern arbeiten müssen und die Kinder ohne Aufsicht sind, wenn keine anderen Betreuungspersonen zur Verfügung stehen. Für neun- bis 13-jährige Kinder aus der Verwaltungsgemeinschaft Stockach bot die Stadtjugendpflege in der vierten Ferienwoche wieder eine Outdoor-Erlebniswoche an. 35 Mädchen und Jungen machten mit.

„Erstmals brauchten wir keine zusätzliche Werbung machen. Die Plätze waren sehr schnell vergeben“, erzählte Stadtjugendpfleger Frank Dei. Viele Geschwisterkinder früherer Teilnehmer seien dabei gewesen. Dei ist vom Konzept überzeugt. Die erlebnispädagogischen Inhalte, die er mit FSJ-Kraft Lisa Kaltenhauser und Praktikantin Anna Brinkmann zusammen mit Marcus Ewald, Johannes Büche, Lisa Meyer und Nadine Limberger vom Team Geländespieler anbot, kamen gut an.

Paddeln von Stein am Rhein nach Gailingen

Das bestätigten unter anderem Philipp Memmler und Yannick Renner, beide zehn Jahre alt. Sie zählten als Höhepunkte gleich alle Ereignisse auf: Am Montag standen Kennenlernspiele auf dem Programm. Dienstag und Mittwoch war jeweils die Hälfte der Kinder Kanu fahren. Mit den Bussen der Stadtjugendpflege ging es nach Stein am Rhein. Von dort aus paddelten sie nach Gailingen, wo die Busse sie wieder aufnahmen. Die anderen Kinder gestalteten zeitgleich Insektenhotels und Fadenbilder und kochten ein Menü. Am Donnerstag waren alle gemeinsam für ein Geländespiel im Wald.

„Vier Jahre Altersunterschied sind in dem Alter ziemlich viel, doch bei Geländespielen und den Kanutouren haben wir ein tolles Miteinander erlebt“, freute sich Frank Dei. Die Kinder seien beschäftigt und begeistert gewesen. „Es funktioniert und harmoniert wunderbar“, bestätigte auch Geländespieler Marcus Ewald. Und das alles ohne Handys und Tablets. Karin Bacher von der Bürgerstiftung zeigte sich begeistert. „Eine Woche wieder raus in die Natur – das ist wie früher.“ Sie fand das Angebot für Stockach sehr wertvoll. Die Bürgerstiftung hatte diese Outdoor-Woche erneut sehr großzügig unterstützt.

Viele neue Freundschaften entstanden

Für den letzten Tag war ein großes gemeinsames Spiel auf dem Platz geplant. Marcus Ewald war dankbar für die Möglichkeit, die Woche über wieder auf dem TG-Gelände zu sein: Im Kochzelt halfen die Kinder bei der Zubereitung der Mahlzeiten, das Gebäude bot Schutz bei Gewitter und auf dem Gelände konnten die Kinder sich ordentlich austoben. Diesmal seien es außergewöhnlich nette Kinder, sagten die Erwachsenen. „Sie wachsen in diesen Tagen toll zusammen. Viele kennen sich ja vorher nicht und jetzt entstehen neue Freundschaften“, erklärte Ewald. Stadtjugendpfleger Frank Dei schloss sich dem Wunsch an, diese Woche im nächsten Jahr wieder anzubieten.

Programm geht weiter Die Stadtjugendpflege macht in den Sommerferien drei Ferien-Wochen-Angebote. Die Kinder-Aktiv-Woche fand Anfang August statt, die Outdoor-Erlebniswoche ist gerade vorbei und die Kunterbunte Kinderwoche beginnt am 27. August. Das Angebot stellt für Eltern eine große Entlastung dar, da sie wissen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind. Das Stockacher Ferienprogramm enthält bis zum 30. September noch zahlreiche weitere Angebote für Kinder und die ganze Familie. Es liegt im Kulturzentrum „Altes Forstamt“ aus. (wig)

