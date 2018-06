Stockach Stockacher Orchester begeistern in Singen

Die Stadtmusik trat bei den Wertungsspielen des Verbandsmusikfestes gar in der schwersten Kategorie an – und überzeugte die Juroren. Als Fundament für die durch die Bank guten Ergebnisse sieht Bürgermeister Rainer Stolz die Arbeit der Stockacher Musikschule.

Es war ein Tag der großen Zahlen: Etwa 2000 Holz- und Blechbläser gaben, verteilt über die Singener Innenstadt, rund 40 Konzerte und feierten das 125-jährige Bestehen des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee. Unter den zahlreichen Trompetern und Flötenspielern waren auch Musiker aus Stockach – etwa 170 aus dem Umland, knapp 260 aus Stockach selbst. Sie reisten in verschiedenen Gruppierungen zum Verbandsmusikfest: darunter Gruppenspiel, Schulorchester und Jugendblasorchester der Musikschule sowie die Stadtmusik.

"Damit waren wir die einzige Stadt, die mit vier Orchestern an den Wertungsspielen teilgenommen hat – und das auch noch mit großem Erfolg", sagt Helmut Hubov, Stadtmusikdirektor und Musikschulleiter, stolz. Die Stadtmusik trat zudem als einziges Orchester in der Kategorie sechs (extrem schwer) an – und erhielt dafür von vier Juroren das Prädikat "sehr gut mit Stern". Im Anschluss an das Konzert des 87-köpfigen Ensembles folgte dann ein sogenanntes Beratungsgespräch mit einem der vier Jurymitglieder. "Hier wurde uns gesagt, dass man ein Musikstück dieser Leistungsklasse als Laien-Orchester nicht besser spielen kann", erzählt Hubov.

Und auch die drei Nachwuchsorchester erhielten von den Juroren Bestnoten: Das Gruppenspiel glänzte mit einem "sehr gut", das Jugendblasorchester mit einem "sehr gut mit Stern". Und das Schulorchester erhielt mit einem "ausgezeichnet" gar das höchste Prädikat.

Für Bürgermeister Rainer Stolz sind diese Ergebnisse das Resultat einer Entwicklung, die vor vielen Jahren mit der Arbeit des Ehepaars Hubov an der Musikschule begann. "Heute ist Stockach für die musikalische Entwicklung ein Mekka", sagt Stolz. Helmut Hubov, der die Leitung 1987 übernahm, sei dabei als kreativer Kopf der Schule für die musikalische Qualität zuständig, während seine Frau Sieglinde Hubov durch ihr pädagogisches und organisatorisches Wirken das Fundament forme.

Dieses Fundament durch eine gute Jugendarbeit sei ein wichtiger Faktor für Erfolge, wie sie die Stockacher Orchester in Singen verbuchen konnten. Das weiß Sieglinde Hubov. "Deshalb versuchen wir, Kinder und Jugendliche von klein auf zielgerichtet an die passenden Instrumente heranzuführen – und das Zuhören ist dabei das Wichtigste." Neben der individuellen Ausbildung und Entwicklung, während der kleine Durststrecken keine Seltenheit seien, stehe aber auch das Musizieren in der Gruppe im Fokus, so Sieglinde Hubov weiter: "Orchester fördern das Verhalten in der Gruppe und somit auch Integration und Inklusion." Und letztendlich sorge dies für eine soziale wie auch musikalische Verankerung der Jungmusiker – im Orchester, der Schule und in der Stadt.

Dass die Ausbildung der rund 400 Schülerinnen und Schüler gelingt, daran arbeiten 27 diplomierte Fachlehrer mit. "All diese Leute sichern die weitere Fortentwicklung der Musikschule", sagt Bürgermeister Stolz und ergänzt: "Was die musikalische Qualität betrifft, belegt die Stadtmusik Stockach regional, aber auch darüber hinaus schon heute einen Spitzenplatz."