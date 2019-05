von Reinhold Buhl

Das Stockacher Narrengericht hat im Laufe der letzten 668 Jahre – das Jahr 1351 gilt als Gründungsjahr der „Stockemer Fasnet“ – schon viele Events begangen. Tatsächlich scheinen dem Gremium um Narrenrichter Jürgen Koterzyna neue Ideen nie auszugehen. Dies bewies der jüngste Streich der 21 Gerichtsnarren mit dem Anlegen eines eigenen „Weinbergs“ auf dem Areal des Hans-Kuony-Hauses in der Höllstraße in Stockach.

Zu diesem Anlass begrüßte Koterzyna die Badische Weinprinzessin aus Hagnau, Stefanie Megerle, sowie den Geschäftsführer des Winzervereins Hagnau, Tobias Keck, die vier Rebstöcke mitgebracht hatten, die den Beginn eines eigenen närrischen Weinbergs bedeuten könnten.

Narrenrichter schließen komplette Selbstversorung aus

Allerdings stellte Koterzyna in seiner launigen Ansprache klar, dass diese vier Rebstöcke keine Änderung der Weinstrafen bei den Gerichtsverhandlungen in der Jahnhalle nach sich zögen. Er spielte dabei auf die Randnotiz in dieser Zeitung vom 3. Mai an, bei der der Verfasser sogar von einer eventuell zukünftigen Wein-Selbstversorgung seitens des Narrengerichts sprach.

Die von Laufnarrenvater Michael Zehnle und Gerichtsnarr Martin Bosch eingepflanzten Rebsorten sind Souvignier Gris und Susi. Es sind ein Jahr alte Weinstöcke, die laut Tobias Keck bereits in diesem Herbst zum ersten Mal tragen werden, wobei die Sorte Susi eine Tafeltraube und zum Keltern nicht geeignet sei.

Der Anfang des „Hans-Kuony-Weinbergs“ ist gemacht. Laufnarrenvater Michael Zehnle pflanzt die von Tobias Keck vom Hagnauer Winzerverein und der Weinprinzessin Stefanie Megerle mit gebrachten Rebstöcke ein.

Das Einpflanzen endete mit einem von der Weinprinzessin vorgetragenen traditionellen Weinspruch: „Wo Reben sich ranken mit innigem Trieb, so meine Gedanken habt alles hier lieb!“

Verbundenheit mit Winzerverein

In seinen Dankesworten an die Vertreter aus Hagnau hob Narrenrichter Koterzyna die lange Verbundenheit zwischen Narrengericht und dem Hagnauer Winzerverein hervor, die „eigentlich schon seit Heinrich Hansjakob, dem berühmten katholischen Pfarrer und Begründer des Hagnauer Winzervereins, besteht.“ Hansjakob (1837 – 1916) habe im Laufe seines langen Lebens jegliche Orden abgelehnt, nur den Orden der Stockacher Narren habe er angenommen.