Stockach Stockacher Narrengericht: Vorfreude auf eine intensive Fasnacht

Nicht einmal 40 Tage dauert die närrische Zeit in diesem Jahr. Eine Verlängerung gibt es beim Stockacher Narrengericht trotzdem nicht, Auftakt ist an Dreikönig.

Mit nicht einmal 40 Tagen ist die Fasnacht im Jahr 2018 ziemlich kurz – beim Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stocken stellt man sich dafür auf eine umso intensivere Zeit bis Aschermittwoch ein, der in diesem Jahr bereits auf den 14. Februar fällt. Und diese närrische Zeit beginnt mit der Dreikönigssitzung am kommenden Samstag.

Der wichtigste Programmpunkt bei dieser Veranstaltung, die laut einer Pressemitteilung des Narrengerichts nun zum fünften Mal als Spätschoppen abgehalten wird: die Verkündung der oder des Beklagten. Kommt sie oder er aus Bundes- oder Landespolitik? Und wenn Landespolitik, dann: aus welchem Land? Schließlich kam die Beklagte des vergangenen Jahres aus Rheinland-Pfalz. Wer sich vor dem Kollegium verantworten muss, und vor allem wofür, darüber kann man derzeit nur spekulieren. Bei der Veranstaltung mit geladenen Gästen werden zudem Ehrungen, die Vorstellung der Hans-Kuony-Post und Beiträge von Holger Schank von der Meßkircher Katzenzunft sowie von Ernst Stocker, Regierungsrat aus Zürich, angekündigt.

Im Januar stehen auch noch zwei Termine im Kalender, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen ist: Am Samstag, 13. Januar, trifft man sich ab 19 Uhr zum Fasneteröffnen mit Verkünden der Fasnet und Umzug am Bürgerhaus Adler Post. Und am Samstag, 27. Januar, steigt ab 20 Uhr der Hänseleball unter dem Motto "In 80 Tagen um die Welt", ebenfalls im Bürgerhaus Adler Post.

Wichtig sei dem Narrengericht auch, das heimische närrische Liedgut zu erhalten, statt dass bei Fasnachtsveranstaltungen Party-Schlager gesungen werden, erklärt Narrenrichter Jürgen Koterzyna. Aus diesem Grunde habe man bereits alle Jungnarren mit den Stockacher Liederbüchern versorgt. Unter anderem der Arbeitskreis Narresome sei dabei aktiv und würde demnächst an mehreren Samstagvormittagen mit den Vorschulkindern Stockacher Fasnachtslieder üben, so der Narrenrichter.