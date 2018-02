Stockach Stockacher Narrengericht: Es gibt auch Karten für Kurzentschlossene

Wer sich spontan für den Besuch der Verhandlung entscheidet, hat noch Chancen auf Restkarten.

Wer spontan die Verhandlung des Stockacher Narrengerichts am heutigen Schmotzigen Dunschtig, 8. Februar, besuchen will, hat durchaus auch auf den letzten Drücker noch Chancen auf eine der restlichen Eintrittskarten. Beklagter ist in diesem Jahr der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl. Während des närrischen Treibens in der Stockacher Oberstadt hat das Kulturamt zwar geschlossen. Doch bis 12 Uhr ist der Internet-Shop des Narrengerichts geöffnet, wie Narrenschreiber Stefan Keil informiert. Die Abendkasse an der Jahnhalle öffnet um 16 Uhr.