Rund 600 Hästräger des Stockacher Narrengerichts und der Hans-Kuony-Kapelle starteten am Samstag gut gelaunt von Stockach nach Radolfzell. Von Radolfzell ging die Reise im Sonderzug, dem „Hans-Kuony-Express“, der auch zwei Partywaggons hatte, weiter bis Stuttgart, denn in Bad Cannstatt nahmen die Narren am großen Narrentreffen der VSAN teil.

Das Wetter spielt mit, als sich die Narren des Stockacher Narrengerichts am Bahnhof treffen, um mit dem Sonderzug nach Bad Cannstatt zu fahren. Fast ein Jahr zuvor hatten sie sich für die Reise angemeldet. | Bild: Claudia Ladwig

Mit knapp einem Jahr Vorlauf hatten die Narren der VSAN-Landschaft Hegau den Sonderzug chartern können. Die Narrenfreunde der Narrenzunft Engen, der Katzenzunft Meßkirch, der Poppele-Zunft Singen und der Narrenzunft Radolfzell stiegen nach und nach zu. Der Zug fuhr anstelle von 15 Reisebussen.

Am Abend standen der Besuch von Brauchtumsveranstaltungen und Besenbeizen an. Am Sonntag folgte der große Umzug mit rund 10.000 Hästrägern, bevor es – dann mit Bussen – wieder nach Hause ging.