von Svenja Schönthaler

Manchmal bedarf es nicht viel, um einen magischen Moment zu kreieren. Ein Stück Holz, Laubsäge und Feile, ein wenig Schleifpapier sowie etwa anderthalb Stunden Zeit genügen – und schon segelt ein Bumerang, wie von Zauberhand gelenkt, in seiner typischen Kurve zu seinem Werfer und Erschaffer zurück. Die 13 Kinder, die im Rahmen des Sommerferienprogramms kürzlich den Workshop „Bumerangs – bauen und werfen“ besuchten, wirken fast schockiert darüber. „Bei den ersten Probewürfen reagierten viele mit einem erstaunten 'Oha!'“, erzählt Andreas Auer, Abteilungsleiter Bumerang der Turngemeinde Stockach, schmunzelnd. Seine Bumerang-Lehrlinge haben offensichtlich nicht damit gerechnet, dass schon ihr erster Versuch gelingen würde. Doch alle 13 Bumerangs fliegen.

Mit ihren eigenen Händen haben die Kinder ein einfaches Stück Holz in ein faszinierendes Flugobjekt verwandelt. Stolz lassen sie ihre sogenannten Dreiflügler durch die Lüfte gleiten. Hierbei ist jedoch eine gewisse Disziplin gefragt. Geordnet stellen sich die Kleinen in zwei Reihen hintereinander auf und werfen ihre Bumerangs immer einer nach dem anderen. „Den Bumerang immer in Blickrichtung werfen“, mahnt Andreas Auer die Wurf-Neulinge, wenn die Wurfgeschosse wild durcheinander fliegen und Teilnehmer wie Zuschauer mehr als nur einmal ihre Reaktionsgeschwindigkeit beweisen müssen, um ihnen auszuweichen. Das erkennt auch die neunjährige Zoé, deren Freundin, Auers Tochter, ihr den Bumerang-Workshop empfohlen hat. Mit strahlenden Augen zieht sie ihr Fazit: „Richtig toll!“ sei es gewesen, aber auch ein wenig gefährlich. Von ihrem selbst gebauten Bumerang ist sie hellauf begeistert. „Der ist sehr schön!“, schwärmt sie und verweist stolz auf die Kontraste zwischen hell und dunkel, die durch die Jahreslinien im Holz entstehen.

Reichweite beträgt bis zu 15 Meter

Der zehnjährige Nico ist extra für den Bumerang-Kurs aus Wurmlingen angereist. Die Familie sei des Öfteren in Stockach unterwegs und habe in einer Eisdiele das Sommerferienprogramm ausliegen sehen, erzählt Mutter Manuela Vogt. Beim Durchblättern sei Nico auf das Bumerang-Werfen gestoßen. „Er meinte sofort, das klinge richtig cool und dass er das unbedingt ausprobieren wolle“, berichtet sie weiter. So habe sie im Vorfeld bei Andreas Auer angefragt, ob sie auch von außerhalb kommen und an seinem Kurs teilnehmen dürften. Für Nico die absolut richtige Wahl: Der Zehnjährige ist ohnehin gerne draußen aktiv und vom Bumerang-Werfen schwer beeindruckt.

Zwar hat der 13-jährige Ilyas nur „einfach so“ beschlossen, am Workshop teilzunehmen. Doch nun lässt er sich nur ungern vom Werfen ablenken. „Echt super“ sei das, sagt er, während er mit den Augen seinen Bumerang verfolgt. Am Ende ist er der Letzte, der geht. Ob er seinen Bumerang auch daheim im Garten fliegen lassen könne, fragt er Andreas Auer beim Abschied. Dieser schärft ihm ein, dass sein Bumerang zwölf bis 15 Meter weit fliegen könne und der Garten daher zu klein sei. Er solle lieber auf den Sportplatz kommen oder sich ein weites Feld ohne Hindernisse suchen.

1997 wird die Abteilung Bumerang der TG Stockach gegründet

Andreas Auer selbst hat seine Leidenschaft für den Bumerang rein zufällig entdeckt. Er erzählt, 1996 habe ihn auf dem Zeltlager der Kolpingfamilie ein Kollege gefragt, ob er sich nicht zum Zeitvertreib am Bumerang-Bau versuchen wolle, da Auer für sein handwerkliches Geschick bekannt war. Mit zehn anderen Teilnehmern des Zeltlagers hat er es dann probiert. Es sei alles „voll improvisiert“ gewesen und habe ein ganzes Wochenende gedauert, erinnert sich Andreas Auer. Doch einige Bumerangs hätten danach tatsächlich die verlangte Kurve gemacht. Nur Auers Bumerang hat nicht funktioniert. Das habe ihm keine Ruhe gelassen. Er begann zu recherchieren und passte seinen nächsten Bumerang-Bau entsprechend an: Nun funktionierte auch sein selbst gebauter Bumerang einwandfrei. Seither hat seine Faszination für die Flughölzer nicht mehr nachgelassen. „Es ist einfach etwas ganz Besonderes, wenn man etwas wegwirft und es wieder zu einem zurückkommt.“

Schon im Jahr darauf, 1997, gründete er die Abteilung Bumerang der TG Stockach und veranstaltete auch gleich den ersten Workshop im Rahmen des Sommerferienprogramms. Dieses Jahr feiert er übrigens sein 20-Jähriges. Eigentlich sei das ja schon im Vorjahr gewesen, sagt Andreas Auer, doch er habe ein Jahr aussetzen müssen, weil seine Hand gebrochen war. Er überlege, dies noch mit dem Versuch zu feiern, seinen persönlichen Rekord zu unterbieten und im sogenannten Fast Catch fünf Würfe in weniger als 20 Sekunden zu schaffen. „Der sportliche Ehrgeiz ist auf jeden Fall da. Ich brauche nur gutes Wetter und jemanden mit Stoppuhr“, sagt er lachend.

Das richtige Wetter ist beim Werfen entscheidend

Beim Bumerang-Sport kommt es immer auch auf das Wetter an und manchmal ist es einfach Glückssache. Auer, der 2002 Deutscher Meister im Bumerang-Werfen war, spricht hier vom Windglück. Bescheiden macht er dieses Windglück auch für seinen Meistertitel in der Australischen Runde verantwortlich, bei der es auf die Genauigkeit des Bumerang-Fangs und die zurückgelegte Distanz (Auer gewann mit 42 Metern) ankommt. „An dem Tag hat einfach alles gepasst: mein Bumerang, mein System, mein Wetter“, sagt er. Zudem habe er im Vorfeld intensiv trainiert: stark werfen und trotzdem Präzision erhalten. „Schon wenige Millimeter Abweichung beim Werfen können große Distanzunterschiede beim Rückweg des Bumerangs bewirken.“

Ein bis zwei Mal in der Woche habe er sich mit einer Gruppe von Werfern zum Trainieren getroffen, alles Kinder, die auch an den Meisterschaften teilgenommen haben. Generell wirft Andreas Auer, heute zweifacher Familienvater, seine Bumerangs selten allein. „Am liebsten gebe ich mein Wissen an andere weiter. Es gibt nichts Schöneres, als diese Leidenschaft zu teilen.“

Wurftechnik Beim Bumerang-Werfen komme es auf die Windrichtung an, erklärt Andreas Auer. Mithilfe eines Stabes, an dessen Ende mehrere bunte Bänder befestigt sind, bestimmt er genau, in welche Richtung der Wind weht. Idealerweise sollte in einem 45- bis 90-Grad-Winkel zur Windrichtung geworfen werden. Hierfür stellt man sich direkt gegen den Wind und dreht sich etwa 60 Grad nach rechts (Linkshänder drehen sich nach links). Der Bumerang wird dabei fast senkrecht zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten. Dann wirft man ihn parallel zum Boden geradeaus. Am besten fliegt er, wenn man ihm viel Drehung mitgibt, also locker aus dem Handgelenk heraus wirft. (ssc)

