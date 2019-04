Am Nellenburg-Gymnasium sind 15 junge Schwedinnen und Schweden vom Hagagymnasiet in Borlänge bei Zehntklässlern zu Besuch. In Stockach wollten sogar 50 Schüler am Austausch teilnehmen, die Schweden hatten also die Wahl, zu welchen Austauschpartnern sie wollten.

Und die Chemie stimmt, wie die Lehrer Karin Mechnich und Nils Schuller sowie die Teilnehmer einhellig erzählen. "Als Kind war ich mit meinen Eltern oft in den Sommerferien dort. Ich habe die Schüler auf Schwedisch begrüßt", sagt Mechnich.

Die Chemie stimmt

Die Gäste sollen hier Deutsch sprechen, außerdem unterhalten sich alle auf Englisch. Zum Programm gehören Schulbesuche, gemeinsame Aktivitäten und Freizeit. Auf der Mainau wurden die Schweden von Bettina Gräfin Bernadotte empfangen, zudem gab es eine Stadtführung und einen Besuch der Vogtsbauernhöfe.

Der Austausch sei eine tolle Erfahrung, sagt Tobias Eschbach. "Alle sind nett, wir haben uns super verstanden", meint Laura Mannella. Im September reisen die nächsten Zehntklässler nach Borlänge.