Eigentlich sind alle sauer. Zahlreiche Stockacher Eltern verstehen die Entscheidung des Gemeinderats zu den Kinderbetreuungsbeiträgen nicht – die Verwaltung beharrt auf den gültigen Ratsbeschluss vom April. Fakt ist: Ab 1. Januar 2019 gilt das württembergische Modell, das Familien mit vielen Kindern entlasten soll. Außerdem gelten neue Beiträge, die der Gemeinderat festgesetzt hat. Diese bringen aber auch Erhöhungen für manche Altergruppen und Geschwister-Konstellationen mit sich.

In ihrem Kampf für eine Änderung der Ratsentscheidung haben sich am Mittwochabend rund 30 Eltern vor der Gemeinderatssitzung getroffen, um sich für ihr Anliegen einzusetzen. Sie wollen, dass der Rat die Beiträge überarbeitet und zu hohe Steigerungen abgewendet werden. Im Rathaus-Foyer gab es bereits eine hitzige Debatte zwischen den Eltern und einigen Gemeinderatsmitgliedern.

Rund 30 Eltern, teilweise mit ihren Kindern, haben sich am Mittwoch um 17.30 Uhr vor der Gemeinderatssitzung im Stockacher Rathaus versammelt, um sich für ihr Anliegen einzusetzen. | Bild: Löffler, Ramona

In der Sitzung stand das Thema eigentlich nicht auf der Tagesordnung, doch nach den Elternprotesten der vergangenen Tage und Wochen wurde es eingeschoben. Stefanie Lippelt, Sachgebietsleiterin für Kindertageseinrichtungen, umriss den aktuellen Stand und was geplant ist. Derzeit läuft eine statistische Erhebung, die zeigen soll, wieviele Familien ab Januar von Senkungen oder Erhöhungen der Beiträge betroffen sind. Die Zahlen sollen bis Januar vorliegen. Sie und Hauptamtsleiter Hubert Walk seien selbst in zwei Einrichtungen gewesen, um über alles zu informieren. Teilweise seien Aushänge gemacht worden. "Wir wollen auch weitere Infotermine anbieten", sagte sie.

Erhebung hätten früher stattfinden sollen

Über diese statistische Umfrage herrschte bei den versammelten Eltern viel Unmut: "Wir hatten den Brief am 13. November und sollten schon bis zum 15. alles abgeben", erzählte eine Mutter vor der Sitzung. Die Eltern kritisieren, dass über die Beitragsumstellung und die laufende Erhebung nicht richtig informiert worden sei. Ihre Fragen sind: Warum wurde die Umfrage nicht vor der Entscheidung gemacht? Warum erst jetzt? "Das hätten wir vorher machen sollen", räumte Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler), Gemeinderat und Hindelwanger Ortsvorsteher, in einer Diskussion der Räte der Sitzung ein. Dafür erhielt er von den Eltern Applaus.

Die Eltern bekamen auf diese Fragen am Mittwoch keine wirkliche Antwort. Bürgermeister Rainer Stolz gab aber das Versprechen, dass der Rat im kommenden Jahr nochmals auf Basis dieser Zahlen über die Beiträge sprechen könne. Dennoch machte er den Eltern keine Hoffnungen: "Wir können reden, das heißt aber nicht, dass etwas geändert wird." Er sprach es deutlich aus: "Die Beschlusslage ist klar. Die Änderungen werden kommen." Doch auch im Falle einer Änderung gäbe es Gewinner und Verlierer. Er bat zudem um Verständnis dafür, dass es außer der Kinderbetreuung noch viele andere Themen gebe, um die sich der Gemeinderat kümmern müsse.

Räte sagen deutlich ihre Meinungen

Gemeinderat Wolfgang Reuther (CDU) betonte vor wie auch während der Sitzung, dass bei den neuen Beiträgen nur der Kostenschlüssel für das Personal, aber keine anderen Kostenbereiche, berücksichtigt worden seien: "Alle Familien sagen, dass die Betreuer angemessen bezahlt werden sollen. Aber irgendwer muss das tragen." Claudia Weber-Bastong (SPD) sagte: "Gerecht wird es nie." Das Problem sei, dass sich die Familienstrukturen von Anmeldung zu Anmeldung veränderten. Sie verwies auf eine Petition für eine kostenlose Kindergartenzeit, die bei der Landes-SPD laufe. Dafür erntete sie von ihren Kollegen allerdings Kritik in Form der Frage, ob das schon Wahlkampf für 2019 sei. Andreas Bernhart (CDU), Gemeinderat und Ortsvorsteher von Espasingen, brachte die Bitte in die Runde ein, bei weiteren Diskussionen die Priorität auf die Kleinkindbetreuung zu legen und damit ein Signal zu setzen. Jürgen Kragler (CDU) ergänzte diesen Wunsch um das Thema verlängerte Öffnungszeiten (VÖ).

Die Eltern listeten bereits vor der Sitzung verschiedene Probleme und Kritikpunkte auf: Mutter Stefanie Metzinger bemängelte, dass es Zusagen für Plätze ein Jahr im Voraus gebe, aber Eltern keine Infos über eine anstehende Beitragserhöhung bekamen. Sie und andere ärgern sich darüber, dass die Kosten teilweise so steigen, dass sich Arbeiten gehen kaum rechne. Aber es sei nicht möglich, Zusagen beim Arbeitgeber zurückzunehmen oder Alternativen zu organisieren. "Wenn es nur um 20 Euro ginge, würde jeder drüber hinweg schauen, aber das hier ist unangemessen", warf ein anwesender Vater ein. Nathalie Rosenthal war eine von mehreren Müttern, die kritisierten, dass die Beiträge in den vergangenen Jahren jährlich gestiegen seinen.

Eltern wollen Gesamtelternbeirat gründen

Die Mütter Stefanie Metzinger und Maria DeMarco hoffen nun trotz allem noch, eine Chance mit einem Gesamtelternbeirat für alle Kindertageseinrichtungen in Stockach und den Ortsteilen zu haben. "Wir sind dem Wunsch gegenüber sehr offen", sagte Stefanie Lippelt zu den Plänen der Eltern, einen solchen zu gründen. Zur Vorgehensweise erklärte sie bereits schriftlich in einer E-Mail an Stefanie Metzinger, dass diesen auch ein normaler Elternteil initiieren könne und kein Mitglied eines einzelnen Beirats sein müsse. Diese Person könne dann allerdings nicht gewählt werden. "Ich finde die Idee gut, einen Gesamtelternbeirat zu gründen", sagte Jürgen Kragler in der Sitzung. Er glaube, dass eine Schmerzgrenze überschritten sei, denn das Geld für die Beiträge müsse erst verdient werden. Er fragte sich, wie andere Gemeinden es mit niedrigeren Beiträgen hinbekommen. Er warnte andere davor, Kinder als Hobby anzusehen, für das Geld ausgegeben werden müsse. Die Gesellschaft profitiere von Kindern.

Eltern und auch der Bürgermeister nannten die Einwohnerversammlung am Dienstag, 27. November, 19 Uhr, als nächste Möglichkeit, das Thema wieder aufzugreifen. Stolz bat die Eltern, ihm ihre Fragen bereits im Vorfeld zukommen zu lassen. Jessica Aurioso hofft, dass viele Eltern zur Versammlung kommen, um zu zeigen, wieviele betroffen sind.

Was ab Januar anders ist und was Eltern bereits unternommen haben Änderungen 2019: Zum Januar 2019 steigt Stockach vom badischen auf das württembergische Berechnungsmodell bei den Kinderbetreuungsbeträgen um. Dies hat der Gemeinderat im April beschlossen. Die Begründung für den Modellumstieg ist, dass Familien mit vielen Kindern entlastet werden sollen. Denn im württembergischen Modell zählen für Ermäßigungen alle Kinder einer Familie. Entstehende Steigerungen würden höhere Personalkosten abdecken, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung betont wurde. In manchen Bereichen steigen die Monatsbeiträge allerdings um 50 Prozent oder mehr an, wie erzürnte Eltern vorrechneten.

Zum Januar 2019 steigt Stockach vom badischen auf das württembergische Berechnungsmodell bei den Kinderbetreuungsbeträgen um. Dies hat der Gemeinderat im April beschlossen. Die Begründung für den Modellumstieg ist, dass Familien mit vielen Kindern entlastet werden sollen. Denn im württembergischen Modell zählen für Ermäßigungen alle Kinder einer Familie. Entstehende Steigerungen würden höhere Personalkosten abdecken, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung betont wurde. In manchen Bereichen steigen die Monatsbeiträge allerdings um 50 Prozent oder mehr an, wie erzürnte Eltern vorrechneten. Aktionen der Eltern: Einige Familien haben sich zusammengeschlossen, um eine Neuentscheidung bei der Stadt zu erreichen. Mutter Jessica Aurioso erzählte vor der Gemeinderatssitzung am Mittwoch zum Beispiel von einer Liste mit 300 Unterschriften, die die Eltern im September im Rathaus abgegeben haben. Außerdem hätten sie alle Gemeinderäte per Mail oder Post angeschrieben. Mehrere Eltern stehen auch mit der Verwaltung zu Gesprächen in Kontakt. Mutter Nathalie Rosenthal hat im sozialen Netzwerk Facebook auf der Seite von Ministerpräsident Winfried Kretschmann Fragen zu Kosten der Kinderbetreuung gestellt. Eine der Antworten ist, dass diese im Ermessen des Trägers liegen, hier also der Stadt Stockach.

Einige Familien haben sich zusammengeschlossen, um eine Neuentscheidung bei der Stadt zu erreichen. Mutter Jessica Aurioso erzählte vor der Gemeinderatssitzung am Mittwoch zum Beispiel von einer Liste mit 300 Unterschriften, die die Eltern im September im Rathaus abgegeben haben. Außerdem hätten sie alle Gemeinderäte per Mail oder Post angeschrieben. Mehrere Eltern stehen auch mit der Verwaltung zu Gesprächen in Kontakt. Mutter Nathalie Rosenthal hat im sozialen Netzwerk Facebook auf der Seite von Ministerpräsident Winfried Kretschmann Fragen zu Kosten der Kinderbetreuung gestellt. Eine der Antworten ist, dass diese im Ermessen des Trägers liegen, hier also der Stadt Stockach. Kosten: Bernhard Keßler von der Finanzverwaltung zeigte in der Gemeinderatssitzung Zahlen aus den Kosten der Kinderbetreuung. So sei der Zuschussbedarf in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Eine Balkengrafik zeigte von 2013 bis 2017 einen Anstieg von rund 1,5 auf 3,5 Millionen Euro. Für 2018 nannte er ein Defizit bei der Betreuung in städtischen Einrichtungen von rund 2,4 Millionen Euro (rund 500 000 Euro mehr als im Vorjahr), beim Schülerhort etwa 367 000 Euro und bei sonstigen Kindergartenträgern 705 000 Euro. Bei den Kindergartenbeiträgen trage die Stadt 52,2 Prozent der Kosten, das Land 30,6 Prozent und der Elternanteil betrage 16,1 Prozent. Die restlichen 1,3 Prozent seien Plankostenzuschüsse oder Spenden. Bürgermeister Rainer Stolz betonte, dass der Elternanteil damit unter den von Trägerverbänden geforderten 20 Prozent liege. Keßler stellte auch dar, dass Elternbeiträge prozental gesehen schon höher waren und in den vergangenen Jahren gesunken seien: Von 18,3 Prozent im Jahr 2013 auf 16,1 Prozent im Jahr 2017. Aufgrund der Doppik, die 2019 kommt, liege der Elternateil dann bei 17,2 Prozent. "Wir sind weit weg von den 20 Prozent und werden sie auch in absehbarer Zeit nicht erreichen", so Stolz. (löf)

