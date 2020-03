von Constanze Wyneken

Was tun, wenn es jetzt ungewollt mehr Freizeit gibt? Die Stockacher Buchhändler haben Lesetipps. Ihre Läden mussten nun zwar schließen, aber „Bücher am Markt“ und die Buchhandlung Hirling haben jeweils einen Online-Bestellservice.

Auf das Wesentliche besinnen

Ein heißer Tipp von Diana Taddia von Bücher am Markt ist das Buch „Meine Kühe sind hübsch, weil sie Blumen fressen“ von Paul Bedel und Catherine École-Boivin. Das Buch erzählt auf poetische Weise vom Reichtum des einfachen Lebens, von der Besinnung auf das Wesentliche und auf sich selbst.

Paul Bedel, ein normannischer Bauer, wirft autobiographisch kleine Schlaglichter auf verschiedene Aspekte des Lebens, die das Leben wundervoll und lebenswert machen, die wir jedoch in unserer modernen Welt kaum noch wahrzunehmen imstande sind, zum Beispiel die Stille.

Eine Leserin, die Malerin Carola Stanforth, deren Bilder erst im vergangenen Herbst im Parkhaus der Stockacher Oberstadt ausgestellt waren, war von diesem Buch so inspiriert, dass sie gleich ein Bild von Paul Bedel malte, erzählt Diana Taddia. Das Bild ziert nun den Verkaufsraum des Buchladens und strahlt viel Ruhe und Erhabenheit aus – Erhabenheit über Stress und Panik und gleichermaßen Hinwendung zur Gelassenheit.

„Das Rosie-Projekt“ von Graeme Simsion

Auch Rita Brosig von der Buchhandlung Hirling in der Stockacher Unterstadt, hat eine Buchempfehlung: „Das Rosie-Projekt“ von Graeme Simsion. In diesem erheiternden Roman versucht Don Tillman, ein Mann mit Asperger-Syndrom, per wissenschaftlich exakt ausgefeiltem Fragebogen die perfekte Frau für sich zu finden: Also eine, die nicht raucht, trinkt, die immer pünktlich ist und nicht dem Veganismus verfallen ist.

Er findet genau das Gegenteil, wird dabei auf eine harte Probe gestellt und entdeckt Gefühle jenseits der Welt, die er bisher kannte. „Dieser Roman ist etwas zum Schmunzeln in schwierigen Zeiten wie jetzt“, sagt Rita Brosig. „Man muss nichts machen, man hat keinen Druck und wir alle müssen jetzt lernen, damit umzugehen.“