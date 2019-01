Die Bahnschranke in der Goethestraße in Stockach ist wieder repariert. Etwa drei Stunden nach dem Unfall, bei dem ein Lastwagen den rot-weißen Schrankenbaum auf einer der beiden Fahrspuren in Richtung Schiesser-Kreuzung abgerissen hat, waren zwei Techniker von der Hohenzollerschen Landesbahn, die zur Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (Sweg) gehört, mit dem Austausch des defekten Teils fertig.

Das Team kam von der Signalmeisterei im 70 Kilometer entfernten Gammertingen. Sie brachten den Ersatz aber nicht nicht – er lagerte bereits in der Nähe, da es an Bahnübergängen immer wieder mal solche Unfälle gebe, wie beide erzählten: "Soetwas passiert öfters." Sie unterbrächen dann ihre normale Arbeit in Gammertingen, um zur Reparatur auszurücken.

Der neue, rot-weiße Schrankenbaum muss in zwei Schritten montiert werden. Hier bringen zwei Techniker den ersten Teil in Position. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Im Fall des Stockacher Bahnübergangs war nur der rot-weiße Schrankenbaum beschädigt, aber der Schrankenantrieb intakt. Das machte eine schnelle Reparatur möglich. Ein Schrankenbaum kostet laut Angaben der Sweg 1500 Euro.

Eine Technikerin bringt den zweiten Teil für den defekten Schrankenbaum. Da die Schranke später über zwei Fahrspuren reicht, müssen zwei Teile zusammengesetzt werden. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Nach einer Begutachtung der Situation, kümmerte sich ein Techniker zunächst um die Vorarbeit, um den zerstörten Schrankenteil aus der Halterung des Antriebs entfernen zu können. Außerdem regelte er zur Sicherheit an der Stelle, an der sich die defekte Schranke nicht senken konnte, den Verkehr, als ein Seehäsle erst zum Bahnhof und dann wieder Weg in Richtung Radolfzell fuhr.

Seine Kollegin bereitete in der Zwischenzeit den neuen Schrankenbaum vor, der aus einem Glasfasermaterial (GFK) besteht. Diesen mussten die beiden dann in zwei Teilen montieren: Erst den Teil, der in den Schrankenantrieb kommt, dann dessen Verlängerung, die über die zweite Fahrspur (Abbiegespur zur Radolfzeller Straße) reicht.

Der neue, rot-weiße Schrankenbaum muss in zwei Schritten montiert werden. Hier bringen zwei Techniker den zweiten Teil in Position. Während der Verkehr warten muss, schraubt die Technikerin hinten schnell beide Teile aneinander. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Die Schwierigkeit bestand zum einen darin, dass dazu die Bahnschranken aktiviert werden und der Verkehr stehen bleiben müsste. Die Techniker mussten deshalb schnell arbeiten, damit Autos und Laster weiterfahren konnten. Zum anderen funktioniert die Schrankenanlage eigentlich mithilfe von Gewichten am Schrankenantrieb sowie des Eigengewichts der langen Schrankenbäume. Dieser Mechanismus griff durch den Schaden nicht – die Techniker mussten Gewichtplatten an der verankerten Maschine abnehmen und gleichzeitig mit Körpereinsatz den defekten Schrankenteil waagerecht bringen. Dann konnten sie diesen abnehmen und durch den ersten Teil der neuen Schranke ersetzen.

Der neue, rot-weiße Schrankenbaum muss in zwei Schritten montiert werden. Hier bringen zwei Techniker den zweiten Teil in Position. Während der Verkehr warten muss, schraubt die Technikerin hinten schnell beide Teile aneinander. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Nachdem alles festgeschraubt war, mussten sie das Herunterdrücken der Schranke wiederholen, um den zweiten Teil anbringen und befestigen zu können. In einer dritten Runde kam noch ein Metallbauteil, das Fuß genannt wird, um den Verbindungspunkt der beiden Schrankenbaum-Teile, damit beide gut miteinander verbunden sind.