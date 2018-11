von Reinhold Buhl

Die Frage "Wie bringt man noch mehr Touristen nach Stockach?" zog sich wie ein roter Faden durch die diesjährige Hauptversammlung des Vereins Tourismus Stockach im Bürgerhaus Adler-Post. Stefan Keil, Geschäftsführer, sowie der stellvertretende Vorsitzende, Klaus Ruther, freuten sich über die zahlreich erschienenen Mitglieder, auf die ein vollgepacktes Programm wartete. Stefan Keil verabschiedete an diesem Abend auch den Vorsitzenden, Volker Knaus, der aus zeitlichen Gründen ein Jahr vor Ablauf seiner Amtszeit zurückgetreten ist. Klaus Ruther führt den Verein für ein Jahr kommissarisch.

Ein Schwerpunkt der Tagesordnung war die Präsentation der Entwicklung der Übernachtungszahlen und der Zahl der Übernachtungsgäste im Zeitraum von Januar bis Ende August 2018. Bevor Ann-Katrin Wölfe von der Tourist-Info Stockach sich im Detail den Zahlen widmete, ließ sie mit dem Satz "Es kommen zwar mehr Personen, aber sie bleiben nicht so lange wie früher" aufhorchen. Tatsächlich nahm die Zahl der Übernachtungen im Vergleich des Vorjahres um 2,8 Prozent von 61 530 auf 59 818 leicht ab, während die Zahl der Gäste um 7,8 Prozent von 15 117 auf 16 396 zunahm. Wölfles Fazit: "Daran müssen wir noch arbeiten". Damit sprach sie den anwesenden Vermietern von Ferienwohnungen und Gästezimmern aus dem Herzen.

Kinder mit ihren Eltern kommen vergleichsweise wenige

In der oben genannten Zeitspanne gab es in Stockach ungefähr 60 000 Übernachtungen von 16 300 Personen, davon waren rund 5000 Kinder und Kleinkinder – eine Zahl, die zu einigen Wortmeldungen führte. So war Ursula Maier-Lehn, die Ferienwohnungen in Mahlspüren im Tal anbietet, der Meinung, dass in Stockach eventuell entsprechende Angebote für Kinder fehlten. "Mich wundert, dass so wenige Kinder nach Stockach kommen, um mit ihren Eltern hier Urlaub zu machen", so Maier-Lehn wörtlich. Dieser Aussage widersprach Klaus Ruther, Vermieter einer Ferienwohnung in der Kernstadt, der meinte, dass ein Kinderanteil von zehn Prozent nicht schlecht wäre.

Eine weitere Zahl, nämlich die prozentuale Auslastung der Quartiere zu nur 37,75 Prozent im Hochsaisonmonat August, gab Anlass zu Nachfragen. "Ich wundere mich über diese geringe Auslastung", äußerte Maier-Lehn ihre Bedenken zu dieser Zahl. Wölfle, die die Zahlen präsentierte, erklärte: "Zum Teil hängt das damit zusammen, dass die Ferienwohnungen nicht immer komplett, das heißt, sämtliche Betten, belegt sind." Im einen oder anderen Gesichtsausdruck der anwesenden Mitglieder konnte man sehen, dass letzte Zweifel diesbezüglich nicht ganz beseitigt waren.

37 Prozent übernachteten auf Reisemobilstellplätzen

Bei den Beherbergungsarten ließ die Zahl der Übernachtungen auf Reisemobilstellplätzen aufhorchen, die mit 37 Prozent den größten Teil der Übernachtungen darstellt, gefolgt von Ferienwohnungen mit 31 Prozent sowie von Hotels und Gasthöfen mit ebenfalls 31 Prozent. Das noch fehlende Prozent übernachtete in Privatzimmern.

Der Abschlussbericht, den Kassiererin Arbresha Bytyqi vorlegte, ergab einen zufriedenstellenden Jahresendstand von 7238 Euro Haben.

Ehrgeizige Pläne Die Tourist-Info Stockach hat viel vor: Christmas Moments, 2. Dezember, 17 Uhr Bürgerhaus (musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit)

Stockacher Adventskalender

(2. Auflage)

(2. Auflage) "Frontm3n": Unplugged Pop-Konzert, Jahnhalle, 5. Januar

Beethoven: Kinder- und Familienkonzert am 17. Februar

Marc Chagall: Ausstellung von Juni bis September im Alten Forstamt

Schweizer Feiertag: 28. Juni bis 1.Juli

Stockach lacht: Jahnhalle, 12. Oktober

Acht Ausflugsfahrten: u.a. Bregenzer Festspiele und Weihnachtsmarkt Ravenna Schlucht

Neues Urlaubsmagazin Bei der Jahreshauptversammlung stellte die Tourist-Information Stockach ihr neues Urlaubsmagazin 2019/2020 "Stockach – Das Tor zum Bodensee" vor. Es erscheint in einer Auflage von 12.000 – wegen der großen Nachfrage wurde die Auflage um 20% erhöht – und präsentiert die Stadt Stockach als Gastgeber auf 74 Seiten. Das Magazin zeigt in sehr beeindruckenden Bildern die Bodenseeregion und Stockach als das Tor zum Bodensee. Der Gastgeberteil spiegelt das vielseitige Beherbergungsangebot von Stockach wider. Hotels, Gasthöfe, Ferienzimmer, Ferienwohnungen und Campingplätze werden in verschiedenen Anzeigengrößen aufgeführt. Ein neu herausgegebener Stadtplan befindet sich in Form einer abnehmbaren z-card auf der Titelseite des Magazins, welches im Kulturzentrum "Altes Forstamt" erhältlich ist.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein