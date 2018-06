Stimmung auf dem Gustav-Hammer-Platz: Stockach startet in den Schweizer Feiertag

Die Schlagerband Papis Pumpels spielt zum Auftakt des Stadtfestes in der Innenstadt – und hunderte von Zuschauern auf dem rappelvollen Gustav-Hammer-Platz tanzen mit

Das Stadtfest Schweizer Feiertag heißt nicht so, weil man in Stockach die Schweiz feiert – sondern deswegen, weil man die Tatsache feiert, dass eine Belagerung durch Schweizer Truppen im Jahr 1499 erfolglos blieb. Enge Verbindungen ins Nachbarland gibt es in der Stadt trotzdem. Bei der Eröffnung des diesjährigen Stadtfestes waren die auch hörbar, es gab nämlich eine Musikeinlage mit Kuhglocken. Anita und Maik Schreiner haben damit den ersten Abend des Stadtfests eröffnet und die Brücke in die Schweiz geschlagen – denn Anita Schreiner stammt aus dem Ägerital in der Nähe von Morgarten, einem Ort, der in der Gründungslegende des Stockacher Narrengerichts eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt.

Die beiden Schreiners bereiteten damit die Bühne für den Fassanstich, mit dem Bürgermeister Rainer Stolz und der Wahlkreisabgeordnete im Bundestag für den Kreis Konstanz, Andreas Jung (CDU), das Fest eröffneten. Fachmännisch setzten diese den Zapfhahn an, und nach wenigen Schlägen und einem dezenten Spritzer floss das Bier, das die beiden an die Gäste verteilten. Zuvor holten Anita und Maik Schreiner die Amtsträger zu einem Schnellkurs in Kuhglockenmusik auf die Bühne.

Doch der Hauptpart des Abends gehörte der Schlagerband Papis Pumpels. Wie schon im vergangenen Jahr bestritten sie den Auftaktabend des Stadtfestes. Frontmann Rainer Vollmer und seine Kulttruppe mit den schrillen Klamotten wickelten das Publikum schon in den ersten Minuten um den Finger, der Gustav-Hammer-Platz füllte sich zusehends mit den Fans der Pumpels. Einer dieser Fans ist Kerstin Schweizer aus Ludwigshafen, die mit ihrer Tochter zur Festeröffnung nach Stockach kam – der Lieblingsband wegen: "Wenn die Pumpels in der Nähe sind, gehen wir zu den Konzerten", erzählt sie. Teilweise waren die Zuschauer in ähnlich schriller Garderobe erschienen wie die Musiker selbst. Das Publikum auf dem rappelvollen Gustav-Hammer-Platz feierte bis spät in die Nacht seine Helden und deren Musik – und das bei angenehmen Abendtemperaturen. Kulturamtsleiter Stefan Keil, mit Hauptamtsleiter Hubert Walk einer der beiden Hauptorganisatoren des Festes, lag mit seiner Prognose richtig, dass zum Schweizer Feiertag das Wetterglück dazugehöre. Auf die Aufbauarbeit der freiwilligen und professionellen Helfer im Vorfeld kann nun also die Feier folgen.