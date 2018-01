Stockach Sternsinger sammeln für Kinder in Indien

Die Sternsinger sammeln für arme Kinder in Indien, die arbeiten gehen müssen. Mit dem Geld soll den Kindern Schulbildung und Ausbildung finanziert werden.

Stockach – Bald laufen die Sternsinger wieder von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. In diesem Jahr für arbeitende Kinder in Indien. Dass sie mit ihrem Einsatz einen großen Beitrag leisten, spornt die Kinder von acht bis 14 Jahren an. Letztes Jahr sammelten sie allein in Stockach rund 6600 Euro. Mit gesegneter Kreide schreiben sie „20 – C+ M+ B – 18“ („Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“) an die Tür und bringen den Segen für das neue Jahr in Haushalte und Familien. Christian Löffler, 10, ist zum dritten Mal dabei. Er sagt: „Mir geht es so gut, da kann ich auch mal was für die Armen machen.“ Auch für Marie Halder, 10, ist es der dritte Einsatz. „Weil man anderen Kindern helfen kann, mache ich mit.“ Vater Ralph Halder findet es toll, dass seine Tochter dabei ist. „Ich war selbst nie Sternsinger, aber Ministrant und bin sehr froh, dass sie mitgezogen hat. Es war klar, dass wir sie begleiten.“

Unter den 20 Sternsingern sind einige Ministranten. Angelika Isele betont jedoch: „Das Sternsingen ist offen für alle Konfessionen. Auch Flüchtlingskinder sind wieder dabei.“ Sie ist für die Verteilung der Gruppen auf die verschiedenen Gebiete zuständig und kocht am Dreikönigstag für alle Kinder und deren erwachsene und jugendliche Begleiter im Pallottiheim ein Mittagessen.

Gemeindereferent Christian Bär hatte Anfang Dezember bei einem Informationsnachmittag Indien vorgestellt und den Film zur diesjährigen Aktion gezeigt. Dieser lässt sich unter www.sternsinger.de/kinder herunterladen. In einem Workshop schleppten die Kinder Koffer. Dies sollte ihnen eindrücklich vermitteln, wie schwer Kinder in Indien arbeiten müssen. Christian Bär hat am Einkleidungstag noch die Idee, den Sternsingern symbolische Geschenke für Arbeit, Schulausbildung und Kleinkredite mitzugeben. Einige Kinder wollen diesen Vorschlag umsetzen. Brigitte Brecht wird diesmal anstelle ihres Mannes Jürgen die Gruppe ihrer Kinder begleiten. „Wir haben ein großes Gebiet und werden wohl wieder an vier Tagen laufen. Dann sind wir jedes Mal vier bis sechs Stunden unterwegs“, erzählt sie. An einem Tag gingen sie zum Essen in den Badischen Hof. „Hermann Schmeißer lädt uns immer ein. Darüber freuen wir uns sehr.“ Den Kindern wie auch dem Helferteam ist es wichtig, klarzustellen, dass die Kinder für andere Kinder sammeln – nicht für sich selbst und auch nicht, um Süßes zu bekommen. Johannes Brecht macht zum vierten oder fünften Mal mit, so genau weiß er es gar nicht. „Ich tue das gerne, weil ich weiß, dass ich damit anderen Kindern helfe“, sagt der 13-Jährige. Er erinnert sich, dass sie beim Infonachmittag im letzten Jahr Wasserkanister durch den Stadtpark schleppen mussten. Damals ging es um den Wassermangel in Kenia.

Christian Bär verwendet das Infomaterial auch im Schulunterricht. Selbst die Neunt- und Zehntklässler seien oft erstaunt, wie Kinder in anderen Ländern lebten. „In Indien müssen viele Kinder arbeiten. Die Dunkelziffer liegt bei 60 Millionen. Sie arbeiten sieben Tage die Woche jeweils zehn bis zwölf Stunden lang. Das ist für uns unvorstellbar.“ Es sei jedes Jahr etwas sehr Lohnendes, nicht zu vergessen, wie gut es uns hier gehe.

Sternsingeraktion 2018

Das Kindermissionswerk Die Sternsinger sammelt für arbeitende Kinder in Indien. Nach China ist Indien mit knapp 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt. Zwar gibt es dort eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, doch jeder vierte Inder lebt unterhalb der Armutsgrenze. Außerdem ist statistisch jeder vierte Inder jünger als 15 Jahre. Mit den Spenden werden Hilfsprojekte finanziert, die regelmäßige Schulbesuche oder Ausbildungen ermöglichen. So soll Familien langfristig geholfen werden. (wig)