von SK

Der Alarm ging am Samstag gegen 23.15 Uhr ein, wie die Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach wurden die Feuerwehrabteilung Wahlwies und der Leitungsdienst der Abteilung Kernstadt zu einem Einsatz in die Steißlinger Straße in Wahlwies gerufen. Die Betreuerin einer Wohngruppe habe einen sonderbaren Geruch im Keller wahrgenommen und Gasgeruch vermutet, heißt es in der Mitteilung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude schon verlassen. Die Feuerwehrleute konnten vor Ort keinen Gasgeruch feststellen. Allerdings hatte es offenbar einen Kurzschluss gegeben, auch eine Sicherung hatte ausgelöst. Die Wohnung wurde gelüftet und an die Hausverwaltung übergeben. Im Einsatz waren sechs Feuerwehrleute der Abteilung Wahlwies und drei der Abteilung Kernstadt. Weitere elf Feuerwehrleute waren in Bereitschaft.