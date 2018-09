Das Bauteil wiegt stolze 30 Tonnen – etwa so viel wie 30 Kleinwagen. An der Öffnung, die auf unserem Bild zu sehen ist, setzt später der eigentliche Staukanal mit einem Durchmesser von 2,40 Meter an. An der entgegengesetzten Seite wird der Drosselschacht an den bestehenden Kanal mit 40 Zentimetern Durchmesser angeschlossen. Die Baukosten für den gesamten Kanal liegen bei etwa 550 000 Euro, wie Reiner Müller vom städtischen Bauamt erklärt, die geschätzte Lebensdauer der Einrichtung gibt er mit mehr als 100 Jahren an. Wenn der Staukanal fertig ist, sollen 360 Kubikmeter Mischwasser in ihm Platz finden. Durch den nun eingebauten Drosselschacht fließt dieses Wasser dann wohldosiert in Richtung Kläranlage ab. Der Sinn der Sache laut Reiner Müller: Dadurch, dass nicht die gesamte Wassermenge auf einmal in den Kanal drängt, muss weniger Mischwasser ungeklärt über einen Überlauf ins Gewässer abfließen.

