Stockach Startschuss für runde Sache: Umleitung für Adler-Kreisel-Bau beginnt Montag

Der Umbau der Adler-Kreuzung in Hindelwangen zum Kreisverkehr geht ab 9. April richtig los. Wir erklären, was in den drei Bauphasen gemacht wird. Der Bund investiert rund 975 000 Euro.

Jetzt geht es richtig los: Die Vorarbeiten der Baufirma in den vergangenen Tagen sind abgeschlossen und am Montag, 9. April, ist der Baustart für den Adler-Kreisverkehr. Genauer gesagt: An diesem Tag beginnt die "Einrichtung der Verkehrsführung für die erste Bauphase", wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) ankündigt. Der Abschnitt der Tuttlinger Straße zwischen Kreuzung und der Abzweigung zur Höllstraße wird für die erste von drei Bauphasen gesperrt. Die Höllstraße ist die Umleitungsstrecke (der SÜDKURIER berichtete). Auf der Meßkircher Straße (B 313) und der anderen Seite der Tuttlinger Straße ortsauswärts (B 14) kann der Verkehr normal fließen und wird weiterhin ganz normal per Ampel geregelt.

In der ersten Bauphase geht es zunächst um den östlichen Teil des künftigen Kreisverkehrs an der Einmündung Tuttlinger Straße (K 6180). In diesem Bereich entsteht die größere Hälfte der inneren Grünfläche und das momentan noch unbebaute Gelände gegenüber der Tankstelle erhält eine Zufahrt. Auch neue Rad- und Gehwege werden in diesem Teil des Areals gebaut. Im Rahmen der ersten Phase bereitet die Baufirma auch eine Behelfsfahrbahn für die zweite Bauphase ab Ende Juni vor. Diese werde nordöstlich des Kreisverkehrs angelegt, wie das RP mitteilt, also im Bereich der unbebauten Fläche. Dann wird der Verkehr von der Oberstadt Richtung Zizenhausen über die Ersatzfahrbahn laufen und die Gegenrichtung über den fertigen Kreiselteil.

In der zweiten Bauphase, die etwa von Ende Juni bis Ende August dauern soll, entsteht die andere Hälfte des Kreisverkehrs. Es gibt dazu dann Sperrungen der Straßenbereiche, die jeweils auf B 313 und B 14 von der Kreuzung bis zu den Abzweigungen zur Oberdorfstraße reichen. Diese ist die innerörtliche Umleitungsstrecke für Anlieger.

Die dritte Bauphase ist als kürzeste geplant, hat aber die meisten Auswirkungen auf den Verkehr. Denn Ende August oder Anfang September gibt es eine Vollsperrung aller vier Zufahrten zur Adler-Kreuzung beziehungsweise zu dem dann fast fertigen Kreisverkehr. "Wir müssen ein Wochenende voll sperren, um die Asphaltdecke aufzubringen", erklärte Céline Aubry vom Ingenieurbüro Langenbach bei der Infoverstaltung vor Ostern. Dies sei nicht anders machbar, erklärten alle an der Planung Beteiligten.

Der neue Adler-Kreisverkehr, für den der Bund 975 000 Euro investiert, soll dann Anfang September komplett fertig sein. Er wird eine 4,5 Meter breite Fahrspur haben. Hinzu kommt der befestigte Innenring mit 2,5 Metern Breite, der großen Fahrzeugen Raum zum Rangieren bietet. Das Zentrum des Kreisels, der einen Innendurchmesser von 21 Metern haben wird, soll begrünt werden. Der Außendurchmesser inklusive Straße wird 35 Meter betragen. Auch um den Kreisel herum sind Grünflächen vorgesehen. Es gibt laut dem aktuellen Plan breite Geh- und Radwege. Diese seien gegenüber der ursprünglichen Planung verbreitert worden, so Céline Aubry. An allen Zufahrten zum Kreisverkehr gibt es Verkehrsinseln für die sichere Überquerung der Straße.

Vertreter von Regierungspräsidium und Stadt haben während allen Bauphasen regelmäßige Besprechungen auf der Baustelle, erklärt der Hindelwanger Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle. Dabei werde auch geschaut, was vielleicht nicht optimal laufe. Die RP-Vertreter versprachen bei der Infoveranstaltung, auch immer ein offenes Ohr für die Bürger zu haben. "Wenn es Probleme gibt, können Sie sich melden. Es ist immer ein Ansprechpartner vor Ort", sagte Stephan Belke vom Regierungspräsidium Freiburg. "Wir versuchen alles, um den Verkehrsstrom bestmöglich zu leiten." Deshalb werde außerhalb, also zum Beispiel aus Richtung Tuttlingen, an den frühstmöglichen Stellen auf die Sperrung und Umleitung hingewiesen. Direkt um den Kreisverkehr herum versuche das RP viele Ausweichmöglichkeiten anzubieten. Wenn etwas nicht gut laufe, könne auch immer nachjustiert werden, erklärte Stephan Belke.

Langes Warten, Umplanungen und die Umleitung in der ersten Bauphase