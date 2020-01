Auch ein gefrorener Boden konnte Bürgermeister Rainer Stolz und Bernd Schuler, Geschäftsführer von Wohnbau Schuler, nicht aufhalten. Im Gegenteil: Nimmermüde grub sich ihr Spaten in das vereiste Erdreich. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Bauarbeiten am Mittwoch für das neue Parkdeck am Stockacher Krankenhaus offiziell begonnen. Bis zum Juni soll das zweistöckige Parkdeck, das mit seiner Fertigstellung Platz für rund 115 Autos bieten wird, fertig sein. „Vorausgesetzt es treten bei den Bauarbeiten keine Probleme auf und das Wetter spielt mit“, betont Bernd Schuler.

Stockach Die Stadt will 2020 wieder viel investieren: Das sind die größten städtischen Projekte Das könnte Sie auch interessieren

Laut Bürgermeister Rainer Stolz belaufen sich die Kosten für das neue Parkdeck auf 1,5 Millionen Euro. Damit stellt es eine der größten Einzelinvestitionen im städtischen Haushalt für 2020 dar. Ohnehin sprach der Stockacher Verwaltungschef von einer wichtigen Investition in die Zukunft der Stadt – vor allem mit Blick auf den Ausbau der Infrastruktur. „Der Beginn der Maßnahme ist ein dreifaches Symbol für die Entwicklung unserer Stadt“, machte er beim Spatenstich deutlich.

Die Parkplatzsuche hat eine Ende: Durch die Realisierung des neuen Parkdecks bietet die Stadt auf einen Schlag rund 115 neue Möglichkeiten, sein Auto sicher abzustellen. „Und dies in einem Bereich, wo Stellplätze dringend nötig sind“, betont Bürgermeister Rainer Stolz. Auf insgesamt zwei Etagen sollen sich die vorgesehenen Parkplätze verteilen. Eigentümer und Bauherr ist in diesem Fall die Stadt Stockach, errichtet wird das Parkdeck allerdings von Bernd Schuler als Generalunternehmer. Seine Firma war im Mai 2017 als günstigster Bieter aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Synergien nutzen: Das Parkdeck solle Laut Rainer Stolz allerdings auch den Bewohnern der angrenzenden drei Mehrfamilienhäusern, die auf dem Areal gebaut werden sollen, und den Mitarbeitern des Krankenhauses sowie des geplanten Ärztehauses zur Verfügung stehen. Etwa die Hälfte der Stellplätze werden im Untergeschoss untergebracht. Sie sollen langfristig an Interessenten vermietet werden. „Wir sichern so attraktiven Wohnraum in Stockach„, sagte Stolz. Die Plätze im oberen Stockwerk werden indes von der Stadt Stockach bewirtschaftet. Dort werden etwa 60 Plätze entstehen. Standortsicherung des Krankenhauses: Nicht nur infrastrukturell stellt das neue Parkdeck für Bürgermeister Stolz eine wichtige Investition in die innerstädtische Zukunft dar. Auch mit Blick auf die Zukunft des Stockacher Krankenhauses, ist der Verwaltungschef froh, dass der Bau nun begonnen hat. „Wir stärken mit dieser Baumaßnahme nicht zuletzt unser Krankenhaus“, so Stolz. Damit einher gehe für ihn auch das geplante Ärztehaus, das an der süd-östlichen Seite des Krankenhauses entstehen soll. „Mit den zusätzlichen Parkplätzen wird unser Krankenhaus und das neue Ärztehaus für Patienten viel leichter zu erreichen sein.“

Stockach Das Krankenhaus kann bauen und bekommt einen neuen Chef-Chirurgen Das könnte Sie auch interessieren

In der Stadtverwaltung wolle man auch zukünftig dafür Sorge tragen, dass die Infrastrukturnutzung der Bürger durch ein entsprechendes Angebot weiter ausgebaut werde. Vor allem mit Blick auf das Stockacher Gesundheitszentrum sei dies laut Stolz erstrebenswert. „Wir sind froh, dass das Thema Parken endlich angegangen wird“, macht er deutlich. Ohnehin stehe Stockach gesundheitsstrukturell im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden im Landkreis Konstanz sehr gut dar: „Wir können froh über dieses Angebot sein, das es bei uns in der Stadt gibt.“ Man werde aber auch weiterhin daran arbeiten müssen, es kontinuierlich auszubauen. Auch um den Standort weiter zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.

Straße soll aufgewertet werden

Mit dem Bau des neuen Parkdecks am Krankenhaus sollen die Arbeiten für eine Verbesserung der Infrastruktur in Stockach allerdings noch nicht abgeschlossen sein. Laut Rainer Stolz werde die gesamte Straße am Krankenhaus aufgewertet. Dabei wolle man sich am naturnahen Stadtgarten orientieren. Allerdings müsse man sich mit der Umgestaltung noch gedulden, bis die Arbeiten am Krankenhaus abgeschlossen sind. Dort soll ein neuer Bettentrakt mit modernen Patientenzimmern entstehen. Aktuelle gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die neuen Zimmer voraussichtlich 2021 bezugsfertig sein sollen. „Das neue Parkdeck stellt dabei allerdings eines der Schlüsselprojekte für die gesamte Entwicklung des Areals dar“, ergänzt Stolz. Er sei sich sicher, dass man das Gebiet in fünf Jahren nicht mehr wiedererkennen werde.