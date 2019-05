Stockach vor 5 Stunden

Starschuss für Abschlussprüfungen: Was die Schüler zu den Deutschthemen und Zukunftsplänen sagen

Die Prüfungen fürs Abitur und die Mittlere Reife haben am Dienstag mit Deutsch begonnen. Am Freitag steht Mathe an. Viele Schüler aus Stockach haben schon konkrete Pläne für die Zukunft.