Laut dem Gemeinderatsentscheid steigt die Gebühr für Schmutzwasser, das in jedem Haushalt durch den Abfluss läuft, ab dem 1. Januar 2019 um 17 Cent pro Kubikmeter und beträgt dann 1,89 Euro pro Kubikmeter. Die Gebühr für Niederschlagswasser, das im Außenbereich anfällt, wird leicht sinken, und zwar um 1 Cent auf 43 Cent pro gewichtetem Quadratmeter, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Wie Rechnungsamtsleiter Bernhard Keßler in der Sitzung erklärte, würden die Gebühren für Schmutzwasser sogar noch höher liegen, wenn nicht in der Vergangenheit Überschüsse angefallen wären. Diese werden nun mit den aktuellen Gebühren verrechnet. In der Fachsprache heißt das Überschussvortrag. "Dies verhindert, dass das Schmutzwasser noch teurer wird", so Keßler. Ohne diesen Effekt würde das Schmutzwasser 2,17 Euro pro Kubikmeter kosten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Ab 2020 dürfte die Gebühr für Schmutzwasser deutlich ansteigen, die für Niederschlagswasser leicht zurückgehen.