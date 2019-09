Der Fall der Mauer jährt sich im November zum 30. Mal. Und schon seit fast 27 Jahren stehen Stockach und Wermsdorf in Nordsachsen in Verbindung. Was damals als Amtshilfe begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem freundschaftlichen Austausch entwickelt. Um diese Freundschaft weiter zu vertiefen, besuchen sich Vertreter beider Städte in gewissen Abständen. Eine Stockacher Delegation war zuletzt vor zwei Jahren in Wermsdorf. Jetzt kam der Wermsdorfer Bürgermeister, Matthias Müller, mit einer kleinen Delegation nach Stockach.

Es wurde über die Gemeindeentwicklung, Verkehrsthemen, frühkindliche Bildung und Schulen gesprochen sowie über Projekte, die beide Kommunen durchführen. Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz erklärte, sie hätten festgestellt, dass sie ähnliche Personalsorgen hätten. Auch die bauliche Entwicklung beider Gemeinden sowie die Kommunalpolitik standen auf der Tagesordnung.

Matthias Müller, seit 2008 Bürgermeister, bestätigte wie wichtig der fachliche Austausch sei. „Das Zusammenwachsen unserer ehemaligen Republiken lebt davon, dass die Menschen sich näherkommen“, betonte er und fügte hinzu, er sei manchmal etwas enttäuscht von einer gewissen Undankbarkeit, die im Osten häufig aus Unwissenheit entstehe. Er machte klar: „Wir können uns nicht nur um unsere eigenen Probleme kümmern. Es ist wichtig, uns zu treffen und was anderes anzugucken und zu sehen, die Welt ist nicht überall bunt und nur im Osten gibt es Probleme. Das ist völlig falsch.“

Die Bürgermeister sprachen über den Zustand der Wälder, denn Müller stellte fest, die Landschaft hier sei viel grüner als in seiner Heimat, bei ihnen habe es offenbar viel weniger geregnet. Stolz entgegnete, in der Tiefe sei der Boden durch fehlende Nässe im Winter trocken. Man rechne mit Schwierigkeiten für den Wald, besonders bei Fichten und Buchen.

Im Herbst werde sich der Gemeinderat mit Aktivitäten im Bereich der ökologischen Anpassung für die nächsten fünf Jahre beschäftigen, sagte Stolz. Schon 1996 habe man mit dem Thema energetische Sanierung angefangen und durch Abbruch und massive Sanierungsmaßnahmen erhebliche Erfolge erzielt. Die Stadt habe auch eine Reihe von Biotopvernetzungsmaßnahmen mit auf Weg gebracht und unterstützt.

Stolz hob lobend das örtliche Krankenhaus mit seinem gelenkchirurgischen Schwerpunkt und dem mit fast 1500 Mitgliedern wahrscheinlich größten Förderverein Deutschlands hervor. Im Bereich Allgemein- und Innere Medizin werde man sich noch weiterentwickeln. Ihm sei wichtig, dass der Landkreis die Stellung des Krankenhauses Stockach respektiere, würdige und fördere und den Fokus nicht nur auf das Großklinikum setze. Für die Umstellung von Dokumentationsakten auf IT sei eine Förderzusage über 800 000 Euro da. „Wir werden weitere Investitionen brauchen, um Hygiene- und sonstige Anforderungen auf den aktuellen Stand zu bringen.“ Er wolle beim Landkreis eine Förderung beantragen analog zur Förderung, die das Großklinikum erhalte. „Wir wollen als ein zentraler Anbieter im Gesundheitswesen im Landkreis Konstanz wahrgenommen werden“, so Stolz.

Beide Bürgermeister betonten, die Beschäftigung mit der Realität an anderer Stelle und die Problemlösung aus eigener Sicht seien ein Gewinn eines solchen Austauschs.