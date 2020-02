Peter Fritschi, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamtes der Stadtverwaltung, gab bekannt, dass an der Stelle vorerst nicht mehr gehalten werden darf. Hintergrund sei, dass die technischen Dienste den Gehweg an der Straße mit ihrem Streuwagen nicht befahren könnten, wenn dort Autos stehen, so Fritschi. Daher soll zunächst das Verbot gelten, bis es definitiv nicht mehr frieren könne. Für Mitte der Woche wird wieder Frost vorausgesagt.