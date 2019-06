Für Kinder gibt es jetzt von der Tourist-Information eine spielerische Möglichkeit, die Oberstadt zu erkunden und etwas über die Stadtgeschichte zu lernen: Die Auszubildende Luisa Bosch hat die Stockacher Stadtrallye entwickelt. Dabei können Kinder auf einem Rundgang mit neun Fragen die richtigen Antworten direkt an den Häusern in der Haupt-, Kaufhaus- und Salmannsweilerstraße suchen.

Die Rallye ist jederzeit möglich. Die Flyer mit den Fragen gibt es in der Tourist-Information im Kulturzentrum Altes Forstamt. Das Gebäude ist der Beginn und Endpunkt des Rätselrundgangs, den die aus dem Ferienprogramm bekannten Nella und Stocki führen. „Urlaubskinder und Einheimische können sich auf eine spannende Stadtrallye freuen“, schreibt die Tourist-Information in der Ankündigung. Und es gibt auch eine Belohnung: „Wer es schafft, alle Fragen zu beantworten und das richtige Lösungswort einzutragen, erhält zum Schluss eine kleine Überraschung im Kulturzentrum.“

„Wir freuen uns über das neue Angebot“, so Janina Dehner von der Tourist-Information. Auch die Gastgeber des Vereins Tourismus Stockach loben die Arbeit von Luisa Bosch, erzählt sie. Die Rallye sei so angelegt, dass sie nicht zu schwer für Kinder sei. Die Teilnehmer können die richtigen Antworten also schnell finden.

Testkinder hätten die Route ausprobiert, sagt Janina Dehner weiter. Diese hätten getestet, ob alle Fragen verständlich sind. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Kinder bei einem zweifarbigen Haus zunächst die untere Farbe gesehen hätten. Die Anzahl der Buchstaben im Lösungsfeld weise dann aber eindeutig auf die tatsächlich gesuchte Farbe.

Die Stadtrallye dauert laut der Angabe auf dem Flyer etwa eine halbe Stunde. Kinder können sie alleine oder als Gruppe machen. Die Fragen und Aufgaben sind vielfältig: Mal geht es um eine Farbe, mal um einen Namen auf einem Schild oder der Anzahl bestimmter Dinge an einer Stelle. Aus einem Teil der Buchstaben aller Antworten setzt sich am Ende ein Lösungsbegriff aus drei Worten zusammen.