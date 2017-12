Stockach Stadtmuseum statt Standesamt: 2018 gibt es in Stockach Trauungen in historischem Ambiente

Stadtmuseum statt Standesamt: 2018 gibt es in Stockach Trauungen in historischem Ambiente

2018 sind wieder Hochzeiten im Stockacher Stadtmuseum möglich. Bisher fand noch keine "Ehe für alle"-Trauung in Stockach statt.

Wohin zum Heiraten? In Stockach haben Paare im neuen Jahr für die standesamtlliche Hochzeit wieder etwas mehr Auswahl. Zum Trauzimmer im Rathaus, dem Sitzungssaal für größere Gesellschaften oder verschiedenen Ortsverwaltungen gesellt sich als Möglichkeit nun wieder das Stadtmuseum mit seinem historischen Ambiente.

Für das Stadtmuseum hat das Standesamt folgende Termine im kommenden Jahr festgelegt: Freitag und Samstag, 22. und 23. Juni, am sowie die Samstage 14. Juli und 15. September. Anmeldungen sind beim Standesamrt frühstens sechs Monate vor der Trauung möglich. So gibt es bisher zum Beispiel für das markante Datum 18.8.18 zwar zwei Anfragen, aber weitere Paare könnten diesen Tag ebenfalls noch bekommen. Ein Paar muss allerdings nicht in dem Standesamt an seinem Wohnsitz heiraten, wo es sich anmeldet. "Viele gehen auch gerne in die Seegemeinden ans Wasser."

Auch Ortsteile seien beliebt. "Wer in einem Ortsteil aufgewachsen ist, heiratet gerne dort", erzählt die Stockacher Standesbeamtin Sarah Streit. "Fast alle Ortsvorsteher sind auch Eheschließungsbeamte", sagt sie. Einer von ihnen ist zum Beispiel Wolf-Dieter Karle und die Amtsstube im kleinen Rathaus von Hindelwangen, das gleichzeitig das einzige Zimmer ist, kann so umgestaltet werden, das es für eine kleine Hochzeitsgesellschaft Platz hat. Sarah Streit hält die meisten Trauungen der Stadt ab. Neben ihr gibt es noch drei weitere Kolleginnen im Rathaus. "Früher war das eine Männerdomäne, aber hier hat es sich jetzt so ergeben."

Über die Jahre haben sich standesamtlichen Eheschließungen sehr verändert, erzählt Sarah Streit. Der Stellenwert habe teils eine andere Bedeutung gewonnen. Und zum Beispiel sind seit einigen Jahren Trauzeugen keine Pflicht mehr. "Aber viele Paare haben noch Trauzeugen, weil das verbindet." Die Standebeamtin beobachtet, dass der Dezember ein sehr beliebter Monat für Hochzeiten geworden ist. "Der Mai nicht mehr so", sagt sie. Die meisten Heiraten seien allgemein auch freitags oder samstags, sagt Sarah Streit.

Jetzt fehlt in Stockach eigentlich nur noch eines: Die erste "Ehe für alle"-Hochzeit, die seit Oktober möglich ist. "Wir hatten schon Paare, die sich angemeldet haben, aber dann in eine Großstadt sind", erzählt Sarah Streit. "Ich warte noch und freue mich schon darauf." Gleichgeschlechtliche Paare, die bereits eine Verpartnerung haben, könnten diese in eine Eheschließung umschreiben lassen. Das sei entweder ganz nüchtern am Schreibtisch oder nochmal in einer richtigen Zeremonie möglich.