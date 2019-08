Das Stadtmuseum Stockach hat den 5000. Besucher der Sonderausstellung „Marc Chagall – Poesie & Farbe“ willkommen geheißen. Das Ehepaar Hochkirch aus München macht zurzeit eine Woche Urlaub in Allensbach.

Der Besuch der Ausstellung in Stockach war kein Zufall: „Bereits in München haben wir von der Ausstellung erfahren und beschlossen, diese auf jeden Fall zu besuchen“ berichtet das Ehepaar laut einer Pressemitteilung des Museums. Anne Brabant, Mitarbeiterin im Kulturamt, überreichte den Gästen das Buch „Marc Chagall – Poesie und Farbe“ und einen Hans-Kuony-Sekt.

„Daphnis und Chloe“ im Fokus

Insbesondere der vollständige Zyklus von Daphnis und Chloe nach dem Roman des antiken Autors Longos stand im Fokus des Besuches. Zehn Jahre lang arbeitete Marc Chagall an dem 42 Blätter umfassenden Bilderzyklus. Er setzte die erwachende Liebe zweier Hirtenkinder farbprächtig um.

Am 27. September findet ein weiteres Highlight, das die Ausstellung begleitet, statt: Ein kulinarischer Abend im Gasthof zum Adler in Wahlwies. Jürgen Veeser serviert ein Fünf-Gänge-Gourmet-Menü. Begleitet wird dieses von einer Lesung aus Daphnis und Chloe. Karten für diesen Abend können auf der Webseite der Stadt Stockach oder in der Tourist-Information Stockach gekauft werden.

Mitarbeiter freuen sich über Erfolg

Jeden Dienstag und Donnerstag finden um 18 Uhr Führungen mit Begrüßungssekt durch die Ausstellung statt. Wer an einer Führung teilnehmen möchte, sollte sich unbedingt vorab ein Ticket besorgen, da die Führungen sehr beliebt sind. Aber auch während der regulären Öffnungszeiten werden den Besuchern die Werke – dank Audioguide oder App auf dem eigenen Smartphone – nähergebracht.

Mit Museumsleiter Johannes Waldschütz freuen sich auch die Mitarbeiter des Alten Forstamts über den Erfolg der Ausstellung. Dieser zeigt sich auch durch zahlreiche Gästebuch-Einträge. Und laut Stadtmuseum verlassen viele Besucher die Ausstellung mit einem Lächeln im Gesicht – so auch das Ehepaar Hochkirch.

Die Ausstellung „Marc Chagall – Poesie & Farbe“ im Stadtmuseum Stockach ist noch bis zum 29. September geöffnet und bietet einen Einblick in Chagalls Leben. Geöffnet ist die Ausstellung von Dienstag bis Samstag jeweils von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, am Sonntag nur von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt inklusive Audioguide kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt.