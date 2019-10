In welcher Stadt wollen wir leben? Wie soll diese Stadt aussehen? Und wie bleibt sie lebenswert? Auf solche Fragen läuft der Stadtmarketing-Prozess hinaus, der nun in Stockach angestoßen wurde. Und es sind große Fragen, die alle angehen. Denn eine Stadt, das ist zunächst einmal die Summe ihrer Einwohner. Dabei deutet sich an, dass es durchaus ans Eingemachte geht. Ein Gemeinwesen ist niemals einfach, verschiedene Menschen haben immer verschiedene Wünsche an die Gesellschaft, in der sie leben.

Am Ende des ersten Informationsabends zum Stockacher Stadtmarketing war die Tafel daher auch gut gefüllt mit vielen schönen bunten Zetteln, auf denen Ideen für Stockach standen. Die Teilnehmer haben dabei alle möglichen Lebensbereiche gestreift. Da hat man einen Eindruck davon bekommen, wie schwierig es werden dürfte, einen gemeinsamen Nenner als Markenkern zu finden. Und man darf gespannt sein, was bei der Befragung der Bürger noch herauskommt. Beispielsweise waren bei der Abendveranstaltung keine Jugendlichen dabei, die ihren eigenen Blick auf die Dinge haben und andere Bedürfnisse nennen dürften.

Manch eines der bunten Kärtchen darf man dabei durchaus als Formulierung eines Defizits verstehen. „Stockacher müssen endlich stolz auf ihre Stadt werden bzw. sein“, lässt sich in dieser Kategorie einordnen. Ebenso „Kinderbetreuung, die Berufstätigkeit möglich macht“ oder „Radfahren soll Spaß machen“. Bei anderem ist unklar, ob es als Appell oder Zustandsbeschreibung gedacht war, etwa die Aufschrift „Offenheit“ auf einer der Karten.

Die bunten Zettel beim Eröffnungsabend zeigten: Die Befragten dürften unangenehme Themen nicht aussparen. Darin liegt auch die große Chance der Befragung: Wer eine Idee oder einen Wunsch hat, kann dies nun äußern, unabhängig von einem politischen Gremium. Was am Ende daraus gemacht wird, steht indes auf einem anderen Blatt. Zum Erfolg kann das Vorhaben Stadtmarketing nur werden, wenn die Ergebnisse ernstgenommen werden.