Stockach Stadtjugendpflege: Sorge um Gruppe von gewalttätigen Jugendlichen

Die Stadtjugendpflege berichtet von einer losen Gruppe von etwa 50 Jugendlichen, von denen viele auf Prügeleien aus sind. Die meisten von ihnen haben kaum Perspektiven. Um ihnen zu helfen, strebt die Stadtjugendpflege eine stärkere Vernetzung der Akteure an.

Der Jahresbericht der Stadtjugendpflege birgt in der Regel wenige Überraschungen. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Stockacher Gemeinderats war das anders. Am Ende seiner Bilanz berichtete Stadtjugendpfleger Frank Dei von einem Thema, das den Verantwortlichen Sorge bereitet – Gewalttätigkeiten unter Jugendlichen.

Margerit Haas, Schulsozialarbeiterin an der Werkrealschule, berichtete über die Hintergründe. Es gebe eine größere Gruppe von Jugendlichen, die "abzurutschen" drohe, sagte sie. Gemeint ist damit, dass ein Teil von ihnen deutlich zu körperlicher Gewalt neigt. Bei den betroffenen Jugendlichen handele es sich um etwa 50 Schüler zwischen zwölf und 18 Jahren, die bunt gemischt sind. Sie besuchen unterschiedliche Schulen und Schularten, manche von ihnen haben Migrationshintergrund, erklärt Haas. Und: "Wenn sie zusammen auftreten, gibt es eine unangenehme Gruppendynamik." Diese Jugendlichen würden auch die Auseinandersetzung mit Gruppen aus anderen Städten suchen. Es komme zu Gesetzeskonflikten in sehr jungen Jahren, heißt es im Jahresbericht der Stadtjugendpflege. Und weiter: Die Schulsozialarbeit sehe die "Gefahr, dass einige der Jugendlichen das Potenzial zu jugendlichen Intensivstraftätern mitbringen." Der Bericht rät dazu, dem Thema im Hinblick auf die Zusammenlegung von drei Schulen mit etwa 1800 Schülern am Schulcampus Nellenburg besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das Phänomen gebe es aber nicht nur in Stockach oder im Landkreis, so Haas nach der Sitzung. Aus Ravensburg höre sie Ähnliches.

Dies sei eine neue Entwicklung, sagen Haas und Dei auf Nachfrage. Und nachdem diese über einen längeren Zeitraum laufe, wolle man rechtzeitig reagieren, erklärt Dei. Den Bericht vor dem Gremium wollen beide aber ausdrücklich nicht als Warnung an die Bevölkerung verstanden wissen. Dass Passanten angegriffen würden, sei ihm nicht bekannt, erklärt Dei. Haas: "Das Thema ist eher die Sorge um die Jugendlichen." Denn die meisten von ihnen seien perspektivlos, von Drogen, Missbrauch und Schulversagen ist die Rede. Es sei klar, dass die Stadtjugendpflege diese Jugendlichen nicht allein wieder auf die Bahn bringen könne, sagte Haas im Gremium, man müsse sich vernetzen. Für Frank Dei ist der nächste logische Schritt, die Beteiligten zusammenzuholen, sagt er auf Anfrage. Welche zielgerichteten Maßnahmen sich ergeben, müsse man sehen.

Die Aktivitäten im Jahr Veranstaltungen: Der interkulturelle Tag, der erst am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, habe sich über die Jahre gut entwickelt, so Dei. Das Kinder- und Jugendzelt an der Fasnacht wolle man im nächsten Jahr wieder anbieten. Auch der Jugendaktionstag im Osterholz kurz vor Sommerferienbeginn entwickle sich gut, man müsse aber Geduld damit haben. Zudem habe die Stadtjugendpflege in allen Schulferien außer den Weihnachtsferien Angebote wie die beiden Erlebniswochen im Sommer, die 80 Prozent Auslastung seien als Erfolg zu werten. Im Jahr 2017/2018 soll laut dem Jahresbericht die Beteiligung Jugendlicher an für sie relevanten Themen stärker in den Mittelpunkt rücken.

Der interkulturelle Tag, der erst am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, habe sich über die Jahre gut entwickelt, so Dei. Das Kinder- und Jugendzelt an der Fasnacht wolle man im nächsten Jahr wieder anbieten. Auch der Jugendaktionstag im Osterholz kurz vor Sommerferienbeginn entwickle sich gut, man müsse aber Geduld damit haben. Zudem habe die Stadtjugendpflege in allen Schulferien außer den Weihnachtsferien Angebote wie die beiden Erlebniswochen im Sommer, die 80 Prozent Auslastung seien als Erfolg zu werten. Im Jahr 2017/2018 soll laut dem Jahresbericht die Beteiligung Jugendlicher an für sie relevanten Themen stärker in den Mittelpunkt rücken. Schulsozialarbeit: In diesem Bereich habe es nun im dritten Jahr Projekte zum Thema Mobbing gegeben, so Frank Dei. Die inzwischen vier Sozialarbeiterinnen – im September ist Susanne Fricke für die Grundschulen dazugekommen – haben laut dem Bericht zahlreiche Unterrichtseinheiten an Stockacher Schulen zum Thema soziales Lernen abgehalten. Und: Seit die Stellen geschaffen wurden, habe es keine Personalwechsel gegeben. (eph)

Aus dem Gremium ernteten Stadtjugendpflege und Schulsozialarbeit Respekt für ihre Arbeit und großes Lob dafür, dass die Jugendlichen der Sozialarbeit vertrauen. Bürgermeister Rainer Stolz sagte, die Antwort darauf, wie man eine problematische Gruppe wieder einfangen könne, sei nicht in einem Satz zu geben. Vertreter aller Fraktionen hofften, dass man das Problem in den Griff bekomme. Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler) und Karl-Hermann Rist (Grüne) plädierten für engere Vernetzung. Wolfgang Reuther (CDU) signalisierte, dass auch Stadträte bereit wären, an einem runden Tisch teilzunehmen. Und Jürgen Kragler (CDU) regte an, die Staatsanwaltschaft einzubeziehen.

Und was sagt die Polizei dazu? Laut dem Stockacher Revierleiter Gerhard Buchstab seien der Polizei zwar Cliquen von Jugendlichen bekannt, die sich prügeln, und die Beamten kennen auch Namen, die Polizisten seien sensibilisiert. Eine Steigerung bei den Vorfällen stelle man aber nicht fest. Doch: Nicht jeder Jugendliche gehe nach einer solchen Prügelei zur Polizei. Und Buchstab gibt auch zu bedenken, dass die Sozialarbeiter näher an den Jugendlichen seien. Ähnlich sieht es Dei, der hinzufügt, dass die Stadtjugendpflege im Fall des Falles auch selbst die Polizei rufe.