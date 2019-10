Die städtische Ferienbetreuung für Grundschüler wird im Jahr 2020 von drei auf vier Wochen verlängert. Dies hat der Hauptausschuss des Stockacher Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Eltern können ihre Kinder ab dem 1. November für die höchstens 20 Plätze anmelden, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Demnach gilt das Windhundverfahren: Wer zuerst kommt, bekommt den Platz. Die Betreuungswochen liegen in den Osterferien (eine Woche von Dienstag, 14. April, bis Freitag, 17. April), in den Sommerferien (zwei Wochen von Montag, 31. August, bis Freitag, 11. September) und in den Herbstferien (eine Woche von Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober).

In den Herbstferien wolle man das Angebot ausprobieren, das habe es bisher nicht gegeben, erklärte Hauptamtsleiter Hubert Walk, der bei der Verwaltung für die Kinderbetreuung zuständig ist. Zuletzt hätten in einer Betreuungswoche in den Pfingstferien nur fünf bis sechs Kinder teilgenommen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Diese Woche wird nun nicht mehr abgedeckt. Statt einer Woche gibt es die Betreuung in den Sommerferien nun für zwei Wochen.

Die beiden Wochen in den Sommerferien seien so gewählt, dass sie mit der Kindergartenöffnung zusammenfallen, sagte Walk auf Nachfrage von Doris Rath (Grüne). Wenn man die Kita wieder nutzen kann, wolle man auch für Grundschüler eine Betreuung bieten, so Walk. In den Osterferien gehe das allerdings nicht, weil nicht alle Kindergärten gleichzeitig geschlossen hätten, erklärte er ebenfalls auf Anfrage von Rath. Jürgen Kragler (CDU) ermutigte die Stadtverwaltung, auf diesem Weg weiterzumachen, und dankte, dass die Stadt familienfreundlicher werde. Für Hubert Walk geht es bei dem Angebot in erster Linie darum, Berufstätigkeit und Familie besser vereinbar zu machen. Der Andrang sei allerdings hinter den Ankündigungen von Eltern zurückgeblieben, so Walk. Doch das höre er auch aus anderen Städten.