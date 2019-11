von Reinhold Buhl

Bei der Stadt Stockach ist es schon Tradition, städtische Angestellte für langjährige Mitarbeit zu ehren und ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Feierstunde zu verabschieden. Dafür, dass auch die diesjährige Feier nicht in der Form eines nüchternen Verwaltungsakts ablief, sorgten die beiden Waldorfschülerinnen aus der 11. Klasse, Duniya Das und Annik Ruby, die als Blockflöten-Duo den Abend musikalisch umrahmten. Des Weiteren sorgten die jeweiligen Amtsleiter, die ihre Angestellten ehrten beziehungsweise verabschiedeten, mit ihrer jeweiligen Laudatio für einen kurzweiligen Abend, an dessen Ende die Stadt die Gäste zu einem kleinen Stehempfang einlud.

Zu ihrem Dienstjubiläum gratulierte Bürgermeister Stolz (links) Margot Hagemann, Walter Kraft, Roswitha Pervaiz, Karin Joos und Willi Schirmeister (von links). | Bild: Reinhold Buhl

Auch wenn die Ansprachen der Laudatoren sehr unterschiedlich waren, war doch in allen Reden zu spüren, wie viel Herzblut, Humor und Emotionalität die Sprecher in ihre Würdigungen legten. Da fallen dann Sätze wie „Sagen Sie Ihrem Freund als erstes, dass wir Sie gar nicht gerne gehen lassen“, eine Aufforderung von Hauptamtsleiter Hubert Walk an Ann-Katrin Wölfle, die sieben Jahre lang in der Tourist-Info im Alten Forstamt arbeitete, und jetzt zu ihrem Freund nach Stuttgart zieht.

Zehnköpfiger Chor aus dem Team des Stadtbauamts

Amtsleiter Peter Fritschi, der seine Angestellte Roswitha Pervaiz für 40-jährige Mitarbeit ehrte, hatte es bei seiner Lobesrede etwas schwerer, denn die zu Ehrende habe ihm schon im Vorfeld gesagt: „Du brauchsch nix über mi sagge, i will kei Ehrung“, womit ihm etwas die Händen gebunden waren, so dass er sich tatsächlich kurz fasste.

Bürgermeister Rainer Stolz (links) und Hauptamtsleiter Hubert Walk verabschieden Ursula Restle in den Ruhestand. | Bild: Reinhold Buhl

Auch Bürgermeister Rainer Stolz, der den Abend moderierte, war in den Ehrungs- und Verabschiedungs-Marathon eingebunden. Er verabschiedete Reiner Müller, der als neu gewähltes Gemeinderatsmitglied in Eigeltingen nicht weiterhin bei der Stadt Stockach arbeiten konnte. Stadtbaumeister Willi Schirmeister wurde vom Bürgermeister für 25-jähriges Wirken im Rathaus geehrt. Für eine Überraschung sorgte ein zehnköpfiger Chor, zusammengestellt aus dem Team des Stadtbauamts, der eine Lobeshymne – arrangiert, getextet und an der Gitarre und Mundharmonika von Manfred Raff begleitet – auf seinen Chef Willi Schirmeister, ausbrachte.

Die Jubilare

25-jähriges Dienstjubiläum:

Frank Dei, Karin Joos, Willi Schirmeister

40-jähriges Dienstjubiläum:

Margot Hagemann, Walter Kraft, Roswitha Pervaiz

Verabschiedet wurden:

Corina Borrs-Bojaj, Radoslava Bozzella, Kerstin Buhl, Eugenia Hauer, Reiner Müller, Ursula Restle, Annett Sauter, Ann-Kathrin Wölfle