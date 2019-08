von Anita Endres

Bei vielen Sportarten kann man durchaus mal ins Schwitzen kommen, denn mit Sport verbindet man in der Regel körperliche Anstrengung. Doch wirklich schweißtreibend ist die neugegründete Abteilung des Sportvereins (SV) im Stockacher Ortsteil Winterspüren nicht. Denn deren Mitglieder beschäftigen sich mit E-Sport.

Initiator Markus Bretterklieber und sein Sohn Tim müssen nicht einmal Sportbekleidung anziehen um ihre Sportart auszuüben, lediglich die Mausbewegungen am PC erfordern Fingerspitzengefühl. Und dennoch hat es im weitesten Sinne mit Sport zu tun, denn es können unter den Teilnehmern Wettkämpfe und Turniere ausgetragen werden.

Wie bekommt man neue Mitglieder?

Mit der neuen Gruppe will man beim SV Winterspüren auch eine Antwort auf ein Problem finden, mit dem viele Vereine konfrontiert sind: Wie und wo bekommt man neue Mitglieder her? Mit der Idee, eine E-Sport-Gruppe zu gründen geht der Vorstand neue Wege, und ist damit einer der ersten Sportvereine im Landkreis.

Markus Bretterklieber ist Ansprechpartner für die neue E-Sport-Gruppe im SV Winterspüren. Er freut sich über weitere Mitspieler. | Bild: Anita Endres

„Um eine Mitgliedschaft in unserem Verein attraktiver zu gestalten, möchten wir mehr als nur die üblichen Sportarten wie Fußball oder Tennis bieten“, sagt Alexander Bösch, Vorsitzender des Vereins.

Markus Bretterklieber stellte seinen Vorschlag, diese Spiel-Community zu gründen, im Herbst 2018 dem Vorstand vor und konnte diesen nach anfänglicher Skepsis dann auch davon überzeugen. Seit rund einem halben Jahr gibt es nun eine E-Sport-Gruppe.

Nicht nur gemeinsam zocken

In dieser Spielgemeinschaft (Community) können die Spieler (Gamer) kontrolliert von zuhause aus miteinander bekannte Online-Games spielen. „Wir möchten damit alle Altersgruppen, egal ob männlich oder weiblich, ansprechen. Dabei halten wir uns an die Einhaltung der Freigabe durch die FSK-Einstufung,“ informiert Markus Bretterklieber. Die E-Sportler sollten daher 12 Jahre alt oder älter sein.

Er ist nicht nur der Initiator der neuen Abteilung des Sportvereines, sondern auch Anlaufstelle für Eltern, wenn es darum geht, Informationen weiterzugeben oder Konflikte aufzulösen. Es gehe ihm auch nicht darum, nur zu „zocken“, sondern mit den Teilnehmern auch Unternehmungen fernab des Bildschirmes zu machen, um die Kommunikation und Gemeinschaft zu fördern.

20 Euro pro Jahr für E-Sport

Die Spieler benötigen zur Teilnahme einen PC und ein Headset. Über die Homepage des Sportvereins können sie dann das virtuelle Clubhaus betreten und sich mit anderen Spielern zum gemeinsamen Spiel verabreden.

Alexander Bösch erhofft sich von der neuen Abteilung eventuelle Synergieeffekte, damit sich dann noch mehr Mitglieder aktiv im Verein einbringen oder vielleicht auch Gefallen an anderen Sportarten finden. „Wir denken, dass der Standardmitgliedsbeitrag für die E-Sport-Gruppe mit 20 Euro jährlich, erschwinglich ist.“ sagt Bösch.

Kontakt über Vereins-Homepage

Eine Informationsveranstaltung stieß 2018 auf große Resonanz. Die Interessenten von damals werden nun über den weiteren Verlauf und über das Spiele-Angebot informiert.

Markus Bretterklieber würde sich freuen, wenn sich noch mehr am E-Sport Interessierte über seine Kontakt-E-Mail auf der Homepage des SV Winterspüren melden würden. Denn die neue Gruppe des Sportvereins soll in Zukunft auch Turniere veranstalten sowie an Meisterschaften teilnehmen.