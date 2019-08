von Reinhold Buhl

Beim Wettbewerb der Volksbank-Open des Tennisclubs Stockach wurde den zahlreichen Zuschauern erstklassiges Tennis geboten. Nach Abschluss der Medenrunde – so heißen die Verbandsspiele im Tennis-Spielbetrieb – sollte es eigentlich in einem Tennisclub etwas ruhiger zugehen. Nicht so auf der Anlage des Tennisclubs Stockach am Osterholz: Hier fand an vier Tagen zum dritten Mal ein überregionales, deutschlandweit ausgeschriebenes Ranglisten- und Leistungsklassen-Turnier statt, das seinen Namen dem Hauptsponsor aus Überlingen verdankt.

Im Jahr 2013 ging‘s los

Diese hochklassige Veranstaltung, die früher unter einem anderen Namen firmierte, wird von der ehemaligen kroatischen Tennis-Nationalspielerin Marijana Frank seit 2013 ausgeschrieben, organisiert und durchgeführt. Frank, die bis vergangenes Jahr sieben Jahre lang Clubtrainerin in Stockach war, freute sich auch in der diesjährigen Auflage des Turniers über ein großes Teilnehmerfeld.

In der Deutschen Tennis-Rangliste geführt

18 Damen und 48 Herren traten zum Turnier an, das aufgrund der großen Teilnehmerzahl mit einer eintägigen Qualifikationsrunde eröffnet wurde. Das Teilnehmerfeld ließ auch von der Qualität her nichts zu wünschen übrig. 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden wegen ihrer Spielstärke in der Deutschen Tennis-Rangliste (DTR) geführt. So war es auch nicht verwunderlich, dass das Endspiel in der Herrenkonkurrenz die beiden top-gesetzten Spieler Jannis Kahlke (DTR 57) vom TC Blau-Weiß Lechenich und Benedict Kurz (DTR 177) vom TC Hirschlanden unter sich ausmachten, wobei Kahlke mit 6:3 und 2:0 (Aufgabe wegen Verletzung) die Oberhand behielt. Bei den Damen gewann Sylva Hahn vom TA SV Böblingen gegen ihre Endspielgegnerin Sophia Hummel vom TC Doggenburg mit 7:5 und 6:1 und konnte damit das Turnier zum dritten Mal gewinnen.

2020 winkt höheres Preisgeld

Nach diesen vier sonnigen Tennistagen bedankte sich der Bezirksvorsitzende Jürgen Hänel bei den Verantwortlichen des TC Stockach für die Durchführung des Turniers. Frank Hünefeld, Vorsitzender des TC Stockach, schloss sich mit seinen Dankesworten, die er an Marijana Frank, an die Turnierleitung sowie an die beiden Clubhaus-Wirtinnen richtete, an. Sehr zur Freude der Aktiven konnte er bekanntgeben, dass für 2020 ein höheres Preisgeld winke.