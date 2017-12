Stockach Spendenaktion für Lateinamerika: Vorbereitung für dritten Hungermarsch läuft

Drei Hilfsorganisationen bereiten den Stockacher Hungermarsch vor. Sie suchen noch Helfer für den Anlass, der im Mai stattfinden soll.

Wandern und Spenden – das ist, grob gesagt, die Idee hinter dem Stockacher Hungermarsch. Und das funktioniert so: Wer teilnimmt, zahlt ein Startgeld, das für einen guten Zweck gegeben wird. Drei Initiativen, die hilfsbedürftige Menschen in Lateinamerika unterstützen, planen nun den dritten Hungermarsch in der Stadt. Nach 2014 und 2016 soll dieser nun am Samstag, 5. Mai 2018, stattfinden. Die Organisatoren kommen aus der Perugruppe Zizenhausen, von der Brasilienhilfe Stockach und vom Verein "Freunde für Sartawi". Die Perugruppe unterstützt dabei das Mädchen-Waisenhaus in Puno im Süden Perus und das Projekt CANAT in Piura im Nordwesten des Landes, das arbeitenden Kindern und Jugendlichen hilft. Die Brasilienhilfe unterstützt die Arbeit eines Kinderheimes und Ausbildungszentrums in Sao Paulo. Und die Freunde für Sartawi unterstützen die Wasserversorgung sowie die Agrarwirtschaft auf dem Altiplano, einer Hochebene auf etwa 4000 Metern Meereshöhe bei La Paz in Bolivien.

Wie die drei Gruppen nun in einer Pressemeldung mitteilen, laufen die Vorbereitungen bereits. Und es sind noch Helfer für alle Arten der Unterstützung gefragt. Die Veranstaltung soll mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr beginnen, der im nächsten Jahr bei der Hindelwanger Halle stattfinden soll. Anschließend kann auf einer etwa sechs Kilometer langen Route rund um den Nellenburger Bergrücken gewandert werden. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Die Kolpingsfamilie übernimmt die Bewirtung in ihrem Zelt. Für die Kleinsten wird von der Kinderkrippe Stockach ein Bobbycar-Parcours oder ähnliches organisiert. Zuletzt war im Jahr 2016 ein ansehnlicher Spendenbetrag zusammengekommen.

Hungermärsche habe es schon im Mittelalter gegeben, heißt es in der Pressemeldung weiter. Damals seien die Menschen in Notzeiten zum Sitz des Landesherren marschiert, um aus dessen Vorräten Nahrungsmittel zu erbitten. Die Organisatoren wollen den Hungermarsch als Zeichen für einen solidarischen Lebensstil mit den benachteiligten Menschen in Brasilien, Peru und Bolivien verstanden wissen.