Blaues Haus, Aachgrund oder der Platz vor Sparkasse und Bäckerei – für die Einwohner von Wahlwies gehören diese Gebäude zur täglichen Lebenswelt, um die man sich in der Regel nur wenige Gedanken macht. Doch hinter all diesen Orten stecken Geschichte und Geschichten. Fredy Meyer, Historiker und ehemals Lehrer, hat etwa 50 Gästen des Hegau-Geschichtsvereins bei einem nachmittäglichen Spaziergang gezeigt, was hinter dem Alltäglichen steckt. Angefangen von der Ur- und Frühgeschichte gebe es bis zum heutigen Tag kaum eine Epoche, die in der Wahlwieser Geschichte keine Spuren hinterlassen habe, erklärt er. Eine Auswahl an überraschenden Hintergründen gibt es hier:

Im Aachgrund

Im Aachgrund, beschreibt Fredy Meyer seinen erstaunten Zuhörern, sollte 1982/1983 die Zufahrt zur Autobahnanschlussstelle Stockach-West gebaut werden. Das Straßenbauamt Konstanz habe vorgesehen, anstelle der durch das Dorf führenden Landstraße eine neue Trasse in gerade Linienführung durch den Winkel zu bauen. Diese sollte mit einer Verdohlung (einer röhrenförmigen Einfassung des Wasserlaufs) der Aach einhergehen. „Eine komplette Umgestaltung des Geländes war geplant, inklusive einer 200 Meter langen Betonwand“, sagt Meyer. Auf Höhe des heutigen Spielplatzes sollte eine Kreuzung mit 50 Meter diagonaler Breite und Abfahrten nach Bodman, Radolfzell und Orsingen-Nenzingen entstehen. Die außerordentlich kontrovers geführte Diskussion über Sanierung der Dorfstraße oder eine neue Trasse führte auch zur Bildung einer Bürgerinitiative. Nach reiflicher Überlegung und mehreren Ortsbesichtigungen habe sich der Technische Ausschuss des Kreistags im Mai 1982 entschieden, die Mittel für die geplante Neutrassierung zu streichen, so Meyer.

Das blaue Haus im Aachgrund wurde unter Denkmalschutz gestellt. | Bild: Claudia Ladwig

Das im Ort als „blaues Haus“ bekannte Gebäude im Aachgrund war das „Wittumgut“. Der Bauernhof diente dem Unterhalt der Kirche und der Versorgung des Pfarrers. Vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zum Ende des Alten Reiches ist er als Bauernlehen des Klosters Reichenau beziehungsweise des Hochstifts Konstanz nachgewiesen. Das Gebäude entspricht dem in Südwestdeutschland weit verbreiteten Bautyp des quergeteilten Einhauses und hat seinen Charakter trotz vieler Umbauten bewahrt. Fredy Meyer erzählt, dass der Hof über mehrere Besitzerwechsel an jemanden kam, der den Abriss geplant habe, um ein modernes Doppelhaus zu bauen. Das Landesdenkmalamt stellte das Haus jedoch ausdrücklich unter Denkmalschutz, so dass der Abriss verhindert werden konnte. Das renovierte Gebäude präsentiert sich heute mit seinem gepflegten Bauerngarten als Schmuckstück.

Dieses Haus ist Teil des ehemaligen Schlosses Wahlwies. Als die Eisenbahnlinie kam, wurde ein Teil des Gebäudes abgerissen. | Bild: Claudia Ladwig

Das Schloss Wahlwies gegenüber dem ehemaligen Gasthaus „Zum Sternen“ war das alte Herrenhaus, das Angehörigen der herrschaftlichen Familie von Bodman als Wohnsitz diente. Mit dem Bau der Eisenbahnlinie wurde ein Teil des Hauses abgebrochen.

Der früherer Sankt Georgener Hof gilt als Keimzelle des Dorfes Wahlwies. Später war hier der Gasthof „Zum Sternen“ untergebracht. Dessen Wirt Karl Hacker war Ortsgruppenführer der NSDAP und machte das Wirtshaus zur Parteizentrale. Fredy Meyer (rechts) hatte zu allen Gebäuden alte Pläne zur Veranschaulichung dabei und erklärte die wechselvolle Geschichte. | Bild: Claudia Ladwig

Beim Rundgang erfahren die Teilnehmer, dass Wahlwies im Jahr 839 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Keimzelle des Ortes war nach Fredy Meyers Erkenntnissen der Kelhof, später Sankt Georgener Hof und heute ein Wohnhaus kurz vor der Bahnlinie. Hier entstand nach 1825 die Wirtschaft „Zum Sternen“, die 1929 an Karl Hacker und dessen Frau Rosa verkauft wurde. Hacker war Ortsgruppenleiter der NSDAP. Der ehemalige Sankt Georgener Klosterhof wurde durch ihn zur Parteizentrale und einem einflussreichen Stützpunkt der Hitler-Diktatur in Wahlwies.

Fredy Meyer (mit Schal) erzählt den rund 50 Teilnehmern vom Hegau-Geschichtsverein alles, was er über die Mühle und die Familie Bury zusammengetragen hat. Der Name Bury war eng mit dem Nationalsozialismus verbunden. | Bild: Claudia Ladwig

Die kleine Straße „Zur alten Mühle“ verläuft neben der 1247 erstmals erwähnten Mühle. Der Espasinger Müllermeister Lorenz Bury kaufte sie 1793 und gestaltete die ursprüngliche Getreidemühle 1840 zur Säge- und Mahlmühle um. Bury galt als wichtigster Arbeitgeber im Ort. Bis 1904 wurde die Mühle von drei Wasserrädern angetrieben. Als die Säge im Januar 1904 abbrannte, ließ Karl Bury (ein Enkel von Lorenz) die Mühle mit einer Dampfmaschine antreiben – bei hohem Wasserstand auch mit einer Zwillingsturbine. Ein Jahr später beschäftigte Bury 15 Personen und gründete 1919 ein weiteres Säge- und Holzwerk in Meßkirch. In den 1920er Jahren wurde der Fuhrbetrieb von Pferdefuhrwerken auf Lastwagen umgestellt. Bury besaß 1914 das erste Auto in Wahlwies. Karl Bury war wie sein Vater und Großvater auch ein politischer Mensch. Ursprünglich war er laut Fredy Meyer Anhänger der rechtskonservativen DNVP, wurde dann aber Mitglied der NSDAP. Seine beiden Söhne fielen später im Krieg. Nach Meyers Erkenntnissen sei Karl Bury während des Dritten Reiches keineswegs nur Mitläufer, sondern ein Unternehmer gewesen, dessen Betrieb den Nationalsozialismus stark unterstützt habe. In den Büroräumen habe sich das Jugendheim, Treffpunkt der Wahlwieser Hitlerjugend, befunden, deren Leiter Burys Sohn Robert gewesen sei. „Wahlwies hatte im Dritten Reich den Ruf, eine Hochburg des NS zu sein. Die Firma Bury hatte daran großen Anteil“, sagt Fredy Meyer. Nach dem Tod Burys 1950 wurden erst das Meßkircher Werk, später die Mühle und 1977 das Sägewerk in Wahlwies stillgelegt und der Familienbesitz verkauft. Das gesamte Areal wurde umgestaltet. Heute befinden sich in dem ehemaligen Industriebau Wohnungen.

Der Gasthof „Adler“ spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Ortes. Fredy Meyer (auf der Treppe) erzählte eindrückliche Begebenheiten über Generosus Kramer, den ersten Pfarrer von Wahlwies, und die Brüder Anton und Sebastian Kramer, die 1848 Teil der Revolution waren. | Bild: Claudia Ladwig

Das Gasthaus „Adler“ wurde 1473 erstmals erwähnt. Es ist die Geburtsstätte von Johann Adam Generosus Kramer, der ab Hauptverantwortung für die politischen Forderungen an die Grundherrschaft und das radikale Vorgehen der Bürger. Wahlwies galt als aufrührerischster Ort im gesamten Herzogtum Baden, so Meyer. Der Adler ist heute das älteste Gebäude und das traditionsreichste Wirtshaus im Ort.

An der Gedenkstätte für die vier Männer, die am 21. April 1945 erschossen wurden, endete der Rundgang von Fredy Meyer und den rund 50 Gästen des Hegau Geschichtsvereins. | Bild: Claudia Ladwig

Dies sind nur einige Zeugnisse der bewegten Geschichte von Wahlwies. Der Ort erlebte den Bauernkrieg, den Dreißigjährigen Krieg und die napoleonische Kriegsära. Immer wieder war der Ort von Truppendurchmärschen, Einquartierungen und Requisitionen betroffen. Zusammen mit der Landgrafschaft Nellenburg kam Wahlwies 1806 erst unter württembergische Herrschaft, vier Jahre später dann unter das Regiment der Großherzöge von Baden. In der Kirche St. Germanus und Vedastus beschrieb Meyer Fundstücke der Jungsteinzeit, Erkenntnisse über eine große Siedlung der mittleren Bronzezeit zwischen Wahlwies und Orsingen und reiche Funde im Bogental zwischen Wahlwies und Stockach, wo 1901 und 1902 zehn Grabhügel freigelegt wurden. Von der Römerzeit zeugen der Fund einer Münze des Kaisers Antoninus Pius und der Rest eines Rings, Grundmauern eines römischen Gutshofes und römische Scherben. Erst 2009 habe man im Gewann Hafenäcker Reste einer Villa Rustica und eine Münze aus der Regierungszeit Marc Aurels gefunden, berichtet Meyer.