Die Sorge um eine Ausbreitung des Corona-Virus zieht weitere Kreise: Immer mehr Veranstaltungen und Hauptversammlungen entfallen, nun auch die Sportlerehrung von Stadt und Stadtsportverband. Diese hätte am Freitag, 13. März, stattfinden sollen. Laut einer Pressemitteilung von Hauptamtsleiter Hubert Walk haben beide Organisatoren beschlossen die Veranstaltung abzusagen und nicht nachzuholen. Medaillen und Urkunden mit Glückwunschschreiben von Bürgermeister Rainer Stolz werden den Sportlern zugesandt.

Auch das Schokoladenkonzert bekommt einen neuen Termin. Es hätte am Samstag, 14. März, stattfinden sollen. Doch das Team von Musikerin Christina Rommel habe am Dienstagabend entschieden, den Auftritt zu verschieben, teilt Kulturamtsleiter Stefan Keil mit: „Die Gefährdung durch Ansteckung mit dem Coronavirus Covid-19 kann nicht ausgeschlossen werden, denn bei diesem Konzert steht nicht nur das Live-Erlebnis im Mittelpunkt, sondern es werden auch Lebensmittel ausgegeben.“ Der Schutz des Publikums stehe im Vordergrund. Das Konzert findet nun am Samstag, 21. November 2020, statt. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, so die Meldung. An diesen beiden Veranstaltungen sieht man auch, wie rasch die Entwicklung läuft: Noch einen Tag zuvor hatten Walk und Keil signalisiert, dass die Veranstaltungen planmäßig stattfinden könnten.

Auch der Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Winterspüren sei in Abstimmung mit der Stadt abgesagt worden, berichtet Mathias Keller-Fröhlich vom Musikverein. Dieser hätte am Sonntag, 15. März, stattfinden sollen, mit Ansprachen vom Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU), Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz und dem Präsidenten des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher. „Wir können manches nicht gewährleisten, was das Gesundheitsamt fordert“, so Keller-Fröhlich, etwa einen Abstand von einem Meter zwischen den Personen.

Und die Bürgerstiftung verschiebt ihren Infoabend zum Thema „Vererben oder Schenken“ mit Thomas Bayer, der für Montag, 30. März, geplant war. Ein neuer Termin werde mitgeteilt, so Manfred Peter von der Stiftung.