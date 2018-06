Stockach Sonne und Spaß auf dem Stockacher Stadtfest - Mit vielen Bildern!

Musikvereine, Vesper- und Getränkestände, kleine Floh- und Krämermärkte machen das Stadtfest wieder zu einem Publikumsmagneten. Neben dem Spaß gibt es aber auch ernste Anliegen.

Samstagmittag in der Stockacher Oberstadt. Hier herrscht Leben: Menschen ziehen bei strahlendem Sonnenschein durch die Gassen und Straßen, versorgen sich an den zahlreichen Ständen mit Leckereien, lauschen den Blaskapellen, Musikvereinen und Bands, tanzen, trinken und lachen. Es ist wieder Stadtfest in Stockach.

"Hier herrscht einfach Leben" freut sich Patrick Ramsperger. Der 25-Jährige ist in Stockach geboren und aufgewachsen. "Das Stadtfest ist für mich deshalb Tradition", sagt Ramsperger. Früher beging er diese Tradition mit seinen Eltern. "Man trifft man hier all die Menschen, die man während des restlichen Jahres nicht sieht", sagt er. Mittlerweile ist er selber zweifacher Vater. Und gemeinsam mit seiner Freundin und baldigen Ehefrau Marina Granzin, seinem zweijährigen Sohn und seiner zwei Monate alten Tochter setzt er nun den traditionellen Stadtfestbesuch mit seiner eigenen kleinen Familie fort. "Es gibt hier einfach für alle etwas – und besonders für die Kleinsten."

Die Jüngsten Stadtfestbesucher haben sich indes in Scharen auf dem Vorplatz von St. Oswald versammelt. Hier steht an diesem Tag die Jugendbühne, organisiert von Stadtjugendpfleger Frank Dei. "Wenn man sieht, wie toll die Kinder unser Angebot annehmen, dann hat sich der Aufwand schon gelohnt", sagt Dei. Und tatsächlich: In Schlangen warten die Kinder vor der sieben Meter hohen Kletterwand, bis sie endlich an der Reihe sind. Unter ihnen Janis und Max Scholze, acht und sechs Jahre alt. "Klettern macht einfach am meisten Spaß", sagt Janis und fügt hinzu: "Dort oben hat man den besten Blick über die Stadt".

Während in diesen Stunden Klein und Groß auf der Suche nach möglichst viel Spaß ist, nutzt ein Bündnis aus Sozialstation, Caritas und Kirchen in Stockach den Menschenandrang zum Schweizer Feiertag auch, um auf einen gesellschaftlichen Missstand hinzuweisen: die Wohnungsnot. Hierzu haben die Helfer einen Stand in der Oberstadt wie ein gemütliches Wohnzimmer eingerichtet. "Wir wollen hier versuchen, Wohnungssuchende und Wohnungsbietende zusammenzubringen", sagt Brigitte Ossege-Eckert vom Caritasvernand Singen-Hegau. Und das gelingt offenbar. Vier Gesuche hängen bereits an einer großen Pinnwand, daneben zwei Angebote. "So kann es weiter gehen", sagt sie.