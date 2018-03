Stockach Sonia Rutstein gibt Konzert in Buchladen: Auftritt wie im eigenen Wohnzimmer

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Musikerin nach Stockach kommt.

Stockach – Beide lernten in jungen Jahren vom selben Musiklehrer. Beide fanden zu einem ähnlichen Musikstil, dem Folk. Und für beide entwickelte sich die Musik zum Lebensmittelpunkt. Die Parallelen zwischen Sonia Rutstein und ihrem rund 18 Jahre älteren Cousin Bob Dylan sind nicht von der Hand zu weisen, wenngleich die musikalische Prägekraft wie auch die Erfolge andere sind. Doch die 1959 in Maryland, USA, geborene Sonia Rutstein fühlt sich auch auf den kleinen Bühnen wohl. Ein Grund, warum sie am Freitag, 23. März, 20 Uhr, in Stockach zu Gast ist – und das nach 2016 bereits zum zweiten Mal.

„Sie hat schon damals gesagt, dass sie gerne wiederkommen würde“, freut sich Organisator Thomas Hahn von der Künstleragentur Kunstkraftwerk über den erneuten Auftritt in der Buchhandlung Bücher am Markt. Seit Hahn 2015 die Kulturinitiative ins Leben rief, versucht er, die Oberstadt durch Veranstaltungen zu beleben – unter anderem mit namenhaften Musikern und Liedermachern wie Sonia Rutstein. Die, so erzählt Hahn, habe sich 2016 an ihn gewendet und für einen Auftritt angefragt. „Stockach hat sich mittlerweile als eine angenehme und angesehene Bühne etabliert“, sagt er. So seien die Konzerte hier eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen den Künstlern und dem Publikum, was auf der großen Bühne oftmals fehle. Ein Punkt, der auch Sonia Rutstein erneut nach Stockach in die Provinz zieht, weiß Thomas Hahn.

Etwa 150 Zuhörer kamen zu ihrem ersten Konzert mit Wohnzimmeratmosphäre vor anderthalb Jahren. Ähnlich viele, hofft Hahn, könnten es auch dieses Jahr wieder werden. „Es besteht in Stockach ein Bedürfnis danach, vor die Haustür zu gehen und Kultur zu erleben“, sagt er. Besonders das Konzept komme gut an: freier Eintritt mit Kostenbeteiligung auf freiwilliger Basis. „Der Besucher bekommt etwas geschenkt und darf dann im Gegenzug, wenn der Hut herumgereicht wird, auch etwas schenken“, so Hahn.

werden gebeten, Sitzplätze unter Tel. (0 77 71) 91 61 92 oder E-Mail buecher-am-markt@t-online.de zu reservieren