Stockach Sommerspaß für die ganze Familie in Stockach

Rund 50 Veranstalter stellten jetzt das Ferienprogramm für die nächsten Monate vor. Anmeldestart für die einzelnen Termine ist Montag, 18. Juni.

Es heißt, viele Köche verderben den Brei. Ob das stimmt, ist ungewiss. Sicher ist dagegen, dass rund 50 Veranstalter – darunter Vereine, Privatpersonen und Institutionen – wieder ein tolles Ferienprogramm zusammengestellt haben, das über 132 Angebote und zusätzliche regelmäßige Veranstaltungen umfasst. Stadtjugendpfleger Frank Dei, seine FSJ-Mitarbeiterin Lisa Kaltenhauser, Kulturamtsleiter Stefan Keil und Mitarbeiterin Christina Kästle, Bäderleiter Udo Göbel und Kollegin Ramona Reutlinger sowie Steffanie Hornstein und Christa Dreher von den Stadtwerken Stockach stellten das abwechslungsreiche Programm im Freibad vor.

Das Wichtigste vorab: Der Anmeldestart ist einheitlich für alle Veranstaltungen am Montag, 18. Juni, neun Uhr. In dem 44 Seiten starken Heft "Stockacher Ferienprogramm" sind alle Termine aufgeführt, darunter steht jeweils, wo und wie man die Kinder oder auch die ganze Familie anmelden kann. Mit der VHB-Gästekarte bekommen Touristen sogar Rabatt. Auch Sozialpassbesitzer erhalten Vergünstigungen.

Den aktiven Start bildet kurz vor den Sommerferien der Kinder- und Jugendaktionstag am 21. Juli. Er findet im Osterholz statt, neben Stadtjugendpflege und TG Stockach sind auch der VfR Stockach, die FSG Zizenhausen-Hoppetenzell und die Evangelische Kirche dabei. Neben den Tagesausflügen gibt es diesmal drei Kinderwochen: Die Kinderaktivwoche mit Ganztags- und die neue Kunterbunte-Kinder-Woche mit Halbtagsprogramm für Kinder von sechs bis zehn Jahren finden in der Mensa der Grundschule Stockach statt, die Outdoor-Erlebnis-Woche für die Neun- bis 13-Jährigen im Osterholz.

Viele Veranstaltungen sind im Freibad geplant: ein Aktionstag mit Kinderschminken und Aqua-Jogging, Spaß mit Wasserlaufbällen, eine Piratenparty, Schnupper-Tauchen, Totenkopfschwimmen und Open-Air-Kino. Wer es lieber trocken mag, kann an den natur- und kulturkundlichen Bootstouren, der Heidenhöhlenwanderung oder der Fledermausnacht sowie den Kräuterwanderungen teilnehmen. Die Jüngsten haben sicher Spaß bei den Waldwichteln.

Sportlich geht es natürlich bei der TG Stockach, dem TV Jahn und beim RMSV Nenzingen zu. Zur Wahl stehen ein Volleyball-Schnuppertag, Bumerang bauen, ein fünftägiger Badminton-Schnupperkurs für die ganze Familie, Geräteturnen sowie das Kunst- und Einradfahren. Sitzend kann man bei der Volkshochschule basteln, Harfe spielen, malen und zeichnen.

Führungen im Stadtmuseum, durch die Stadt, zur Orgel in der Loreto-Kapelle oder an der Schwackenreuter Seenplatte, eine Pilzwanderung, Besuche des Seilermuseums oder der Sternwarte in Überlingen sind für die ganze Familie interessant. Und das Ansitzen mit Jägern und Beobachten von Wildtieren könnte ebenso spannend werden wie ein Besuch der Straußenfarm in Airach.

Falls es mal regnet, gibt es etwas gegen Langeweile: Die DRK-Rettungswache und die Polizei öffnen ihre Türen, der Kirchturm von St. Oswald darf bestiegen und im Amt für Landwirtschaft gekocht werden. In der Stadtbücherei werden in vier Vorlesestunden Berufe vorgestellt, an drei weiteren Tagen gibt es Bastel- und Spielangebote. Leseratten sind im Ferienleseclub richtig. Und ein "Schmankerl" für Erwachsene verriet Christina Kästle schließlich noch: Im Narrenstüble finde eine Weinprobe mit dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht statt.