Musik verbindet. Eindrucksvoll haben das die Musikvereine Zizenhausen und Hoppetenzell unter Mitwirkung der Ausbildungsgemeinschaft HoZiMaRa in der fantasievoll geschmückten Heidenfelshalle demonstriert. „Die Zusammenführung der beiden Musikvereine mit jeweils etwas über 20 Musikern hat erstaunlich gut geklappt“, sagt Karl Schwegler, der als Dirigent die beiden Orchester vor über einem Jahr übernommen hatte. Alle 43 Instrumentalisten seien hoch motivierte Musiker, was die Probenarbeit angenehm erleichtert habe. Das begeisterte dann auch die knapp 300 Zuhörer, die mit der sehr gut vorbereiteten Orchester-Gemeinschaft unter dem Motto „Rock und Pop“ in den Genuss eines schönen Konzertes kamen.

Eröffnet wurde es durch die von Elisabeth Wenger geleitete Ausbildungsgemeinschaft HoZiMaRa. Getragen festlich war ihr Einstieg mit „Return oft he Vikings“. Etwas verhalten kam ihr „Shut up and dance“ daher. Ihren herzlichen Beifall quittierten sie fröhlich mit einem spritzig gestalteten Weihnachts- und Adventslieder-Medley.

Doppelorchester zeigt große Bandbreite

Im großen Doppelorchester spielten die fortgeschrittenen Musiker mal besinnlich, mal schwungvoll und fast immer mit einem guten Klang. Dynamisch, einfühlsam und präzise von Schwegler geführt, wussten die Bläser und Perkussionisten souverän mit facettenreich changierenden Klangfarben und wechselnden Rhythmen umzugehen. Dabei war die Freude am gemeinsamen Spiel deutlich zu spüren, was sich vom eröffnenden „Scorpions Medley“ bis zur finalen „80er KultTour“ auch auf das immer wieder begeistert applaudierende Publikum übertrug.

„Mit unserem Dirigenten sind wir sehr zufrieden“ berichtete am Rande Vorstandsmitglied Jochen Schmid, der im MV Zizenhausen Tenorhorn spielt. „Er ist super und sehr motivierend“. Die musikalische Zusammenführung der beiden MV’s als großes Orchester wurde auch von anderen Musikern begrüßt. „So haben wir, bezogen auf die Stückauswahl, mit einer größeren Besetzung wesentlich mehr Möglichkeiten“ betonte Janina Brunner, Saxophonistin aus Hoppetenzell. Ihre diesbezügliche Freude äußerten auch die beiden Vorsitzenden der „musikalisch jumelierten“ Vereine. So wirkt die Vorsitzende vom MV Zizenhausen Angela Martin als Klarinettistin mit und ihr Amtskollege aus Hoppetenzell, Joachim Brandys, spielt Tenorhorn.

Konzert der Gemeinsamkeit geht voll auf

„Ich freue mich über das Konzert“, bekannte die Zuhörerin Bettina Zimmermann von den Zizenhauser Lesholz-Weibern. „Die Musik heißt an der Fasnacht „Höhlentuter“ und begleitet unsere Narrenvereinigung bei Umzügen.“ Immer wieder kann man sich an schönen Instrumental-Soli erfreuen. Da verzaubert zum Beispiel der in Variationen geehrte Armin Brunner beim „Power of Love“ mit einem berührenden Trompetensolo. Rockige Rhythmen und ruhige Balladen vereinten sich im farbig gespielten „Century Breakdown“. „Wie viel müssen die wohl geübt haben, dass es so gut klappt?“ sinnierte Rudolf Nagel vom benachbarten Narrenverein. Die peppig-coolen Hüte der 80iger Songs wurden für „Christmas on the Rock“ gegen rote Nikolausmützen getauscht. Bravo-Rufe, Beifall, Geschenke und viel Lob krönten den Abend.