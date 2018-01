Stockach Skatturnier der Kolpingsfamilie: Bei diesem Spiel gewinnen alle

Die Stockacher Kolpingsfamilie organisiert ihr 36. Skatturnier. Der Erlös geht wie im vergangenen Jahr an den Verein "Helfen was sonst". Mehr als 50 000 Euro hat das Turnier in seinen bisher 36 Jahren eingespielt.

Beim Skat-Turnier der Kolpingsfamilie Stockach gab es keinen Video-Beweis – und wird es auch in absehbarer Zeit nicht geben. Davon ist Erich Spingler überzeugt, und er muss es wissen, denn er überwachte auch in diesem Jahr als Skat-Schiedsrichter das Einhalten der strengen Regeln – wie schon in den 35 Jahren davor. Spingler kommt aus Neuhausen ob Eck und achtet als Schiedsrichter des Deutschen Skatverbands darauf, dass die Spiele regelkonform ablaufen. Er ist auch Schiedsrichter-Obmann der Skat-Verbands-Gruppe Schwarzwald-Bodensee. "Ich muss sehr selten eingreifen, denn zu solchen Turnieren wie in Stockach kommen eigentlich nur alte Skathasen, die die Regeln selbst bestens kennen", erklärte Spindler, dem dann als Schiedsrichter tatsächlich noch die Zeit blieb, beim Turnier selbst mitzuspielen. Somit dürfte Skat die einzige Sportart sein, bei der der Schiedsrichter selbst spielen kann.

Hermann Schmeisser, Wirt des Badischen Hofs in Stockach und selbst passionierter Skatspieler, stiftete wieder den Nellenburgpokal, um den die 72 Teilnehmer im großen Saal des Pallottiheims spielten. Neben diesem Siegerpokal erhielten die drei Erstplatzierten Geldpreise, alle anderen Teilnehmer Sachpreise – durch Unterstützung von Sponsoren, wie Ralf Böttinger, seit kurzem im neuen Leitungsteam der Kolpingsfamilie, erklärt. Allerdings kommen die Teilnehmer hauptsächlich wegen der netten Atmosphäre.

Stellvertretend für viele kann die Aussage von Gunther Kaiser (71) aus Singen stehen: "Ich komme jetzt schon über 20 Jahre zum Skatturnier nach Stockach und freu mich immer auf die netten Leute und darüber, dass ich mit meiner Teilnahme eine gute Sache unterstütze." Kaiser, der früher hochklassig geboxt hat, hat nach seiner Boxkarriere Skat als große Leidenschaft entdeckt, die er nicht mehr missen möchte, wie er erzählte. Dass Skat nicht nur von älteren Menschen gespielt wird, bewies beim Skatturnier der Kolpingsfamilie der elfjährige Philip Spann aus Singen, der bereits seit sechs Jahren Skat spielt und regelmäßig im Skatclub in Radolfzell trainiert.

Wie immer komme der Gewinn der Veranstaltung einem guten Zweck zugute, erklärte Marcel Reiser, wie Böttinger Mitglied des Leitungsteams der Kolpingsfamilie. Tatsächlich wurden durch das Turnier mehr als 50 000 Euro für soziale Projekte eingespielt. Dieses Jahr fließen die Einnahmen wie im Vorjahr an den Stockacher Verein "Helfen was sonst", der ein neues Projekt in Burkina Faso in Westafrika unterstützt. "Nachdem wir das Schulprojekt in Afrika erfolgreich abgeschlossen haben, unterstützt diese Spende den Bau eines ambulanten Behandlungszentrums in Burkina Faso", erklärt der Vereinsvorsitzende Jürgen Brecht, der sich über die überraschende Spende von der Kolpingsfamilie sehr freute.

Das Organisatorische sowie die Auswertung der Spiele lag wieder in den Händen von Siegbert Schulz, der dieses Amt nun schon im 31. Jahr innehatte und inzwischen in Stockach zu einer Skat-Instanz geworden ist. Er freute sich sehr über die wieder ansteigende Teilnehmerzahl – im vergangenen Jahr hatten nur 60 Skatspieler den Weg nach Stockach gefunden.

Konkurrenz im Internet

Mittlerweile würden mehr Menschen im Internet Skat spielen als in geselliger Runde, so die Einschätzung der Jugendreferentin des Deutschen Skatverbandes (DSkV), Sabine König. Tatsächlich spielen in Deutschland immer weniger Menschen Skat im Verein. Aktuell sind nur noch etwa 22 000 Mitglieder dem DSkV angeschlossen. Auch die Zahl der Vereine ist rückläufig, in Baden-Württemberg gibt es nur noch 16. In der Region sind das die Skatfreunde Unterer Bodensee in Radolfzell. Die höchste Dichte an Vereinen gibt es im thüringischen Altenburg, wo das Spiel erfunden wurde. (rb)