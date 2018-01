Stockach Silvester in Stockach: Die Feuerwehr hatte wenig zu tun

Silvester in Stockach: Die Feuerwehr hatte wenig zu tun

Ein Fehlalarm und drei brennende Mülleimer sind die Bilanz der Feuerwehr in Stockach.

Die Freiwillige Feuerwehr Stockach wurde während der Silvesternacht zu zwei kleineren Einsätzen gerufen. Gegen 0.38 Uhr wurden die Feuerwehrmänner zu einer brennenden Tanne im Berlingerhof gerufen. Dort soll laut Bericht der Feuerwehr eine chinesische Himmelslaterne in einer etwa 25 Meter hohen Tanne hängen geblieben sein. Aufgrund der Laternenfarbe und des Mondlichtes sollen die Zeugen vermutet haben, das diese in dem Baum brennt. Die alarmierte Feuerwehr konnte mithilfe der Wärmebildkamera kein Feuer feststellen. Vor Ort waren sechs Feuerwehrmänner mit zwei Fahrzeugen. Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte anschließend zu drei brennenden Mülleimern in der Ludwigshafener Straße gerufen. Mithilfe eines C-Rohres konnten diese laut Bericht schnell gelöscht werden. Vor Ort waren 5 Feuerwehrmänner mit einem Einsatzfahrzeug.