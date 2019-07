Sexualdelikte, räuberische Erpressung, Landfriedensbruch, Körperverletzungen: Rund 100 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten soll die kriminelle Jugendgruppe „Die Stockacher“ im Jahr 2017 begangen haben. 21 Personen sollen insgesamt beteiligt gewesen sein, darunter auch 13-jährige Kinder. Mittlerweile läuft die juristische Aufarbeitung.

Stockach Wenn Jugend den Halt verliert: Wie eine Straßenbande die Stadt Stockach in Atem hielt Das könnte Sie auch interessieren

Während die Rädelsführer der Gruppe bereits in zwei nicht-öffentlichen Verfahren am Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Konstanz belangt wurden, mussten sich am Amtsgericht Stockach nun die Mittäter verantworten. Sieben Angeklagte zwischen 16 und 21 Jahren gehörten der Gruppe an – sozusagen als zweite Garde oder Mitläufer, wie es der Vertreter der Jugendgerichtshilfe einschätzte. Wegen einer Vielzahl von Vorfällen standen sie vor Richterin Julia Elsner.

Jugendlicher wird grundlos verprügelt

Einer dieser Vorfälle ereignete sich Ende Oktober 2017 an der Stockacher Grundschule. „Ein Junge wurde von einer größeren Gruppe herumgeschubst und kassierte Backpfeifen. Ich kam dazu, wollte den Großen spielen und schlug auch zu“, sagte ein Angeklagter. Seine Aussage zeigt die Gruppendynamik, die hinter den Geschehnissen steckte. Das Opfer habe er nicht gekannt, mit einigen aus der Gruppe dagegen sei er befreundet gewesen. „Bei ihnen wollte ich gut dastehen“, so der Jugendliche.

Stockach Polizei durchsucht Wohnungen von elf kriminellen Jugendlichen im Raum Stockach Das könnte Sie auch interessieren

Ein anderer Angeklagter soll am selben Abend eine Schreckschusswaffe abgefeuert haben. „Dass ich mit einer Waffe hantiert habe, gebe ich zu“, sagte er zu dem Vorwurf. „Das war spätabends auf dem Schulhof der Grundschule und es war dunkel“, erinnerte er sich. Ein bis zweimal habe der Jugendliche nach eigener Aussage geschossen. Ob er auch am Angriff auf den Jungen beteiligt war, konnte während der Verhandlung nicht geklärt werden.

Partycrash an der Jahnhütte

Der zweite Schauplatz eines größeren Vorfalls war im November 2017 die Jahnhütte in Zizenhausen. Mehrere ungeladene Jugendliche hatten eine Geburtstagsfeier gestört. Von der Polizei erhielten sie einen Platzverweis. Einige aber kamen trotzdem zurück und gingen auf einzelne Gäste los. „Ich habe zwei oder drei Personen gehauen. Aus Dummheit“, sagte einer der Angeklagten während des Prozesses. Auch ein anderer meinte: „Ich war dumm und wollte einfach schlagen.“ Laut der Aussage eines dritten Angeklagten sei die Gruppe teils betrunken zur Jahnhütte gelaufen. „Da macht man immer Mist. Ich habe keinen Schluck getrunken. Nach dem Platzverweis wusste ich, dass die anderen zurückgehen wollten, um zu schlagen.“

Richterin hofft auf Resozialisierung

Drei Jugendliche wurden am Ende freigesprochen. Die Tatsache, dass sie vor Gericht angeklagt wurden, verstand Richterin Elsner als ausreichende erzieherische Maßnahme. Wegen gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen erhielt einer der Angeklagten eine Verwarnung und 700 Euro Geldstrafe. Zu einer Verwarnung sowie 200 Euro Bußgeld wurde ein anderer wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Weil er ohne Erlaubnis eine Schreckschusswaffe mit sich führte, muss ein dritter Angeklagter 150 Euro Strafe zahlen. Wegen vierfacher gefährlicher Körperverletzung muss ein vierter 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Außerdem wurde er verwarnt. Einen zu den Tatzeiten im Jahr 2017 bereits volljährigen Täter belangte das Amtsgericht dennoch nach Jugendstrafrecht. Ihm habe die nötige Reife gefehlt, hieß es. Die Täter seien nach Einschätzung der Richterin geständig gewesen. Ihre Urteile begründete sie so: „Dass die Taten falsch waren, verstanden Sie offenbar gleich danach. Darauf lassen Entschuldigungen schließen. Sie alle sind jetzt zielstrebig, haben eine Ausbildung oder andere Pläne und den früheren Freundeskreis, wie Sie sagen, verlassen.“

Seit Januar 2013 ist Julia Elsner als Richterin am Amtsgericht in Stockach. | Bild: Beate Pundt

Haupttäter in Konstanz vor Gericht

Über die Haupttäter entschied derweil schon vor einiger Zeit das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Konstanz – in nicht-öffentlichen Verfahren. Direktor Franz Klaiber berichtet auf Anfrage: „Das erste Verfahren lief an zwei Tagen im Oktober und November 2018 gegen zwei 16-jährige Schüler.“ Beide wurden demnach wegen zahlreicher Straftaten, darunter gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und gemeinschädliche Sachbeschädigung, zu Jugendstrafen verurteilt – der eine zu einem Jahr und zehn Monaten, der andere zu einem Jahr und zwei Monaten. Ein Angeklagter habe sich bis zum Gerichtstermin mehrere Monate in Untersuchungshaft befunden – bei Jugendlichen außergewöhnlich. Beide Jugendstrafen seien zur Bewährung ausgesetzt worden, so Klaiber.

Das zweite Verfahren richtete sich an drei Tagen im Januar dieses Jahres gegen fünf Angeklagte, alle zwischen 16 und 18 Jahren alt. Auch hier ging es um verschiedene Straftaten derselben Art. Franz Klaiber: „Alle fünf wurden verurteilt, vier davon zu Jugendstrafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Ein Angeklagter ist verwarnt worden. Alle Jugendstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.“ Im Gegensatz zum ersten Verfahren sei dieses allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagten legten Klaiber zufolge Berufung gegen das Urteil ein.