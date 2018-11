von SK

Sechs Unbekannte sind am Samstag gegen 1 Uhr aus einem Taxi gestiegen und weggerannt, ohne die Fahrtkosten zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die etwa 20-Jährigen in die Schillerstraße in Stockach fahren lassen und das Taxi unter dem Vorwand verlassen, an einer Bankfiliale Geld holen zu müssen. Das taten die Unbekannten aber nicht und ließen die Rechnung von 25 Euro unbeglichen. Zeugen, die die dunkel gekleideten Fahrgäste beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon (0 77 71) 9 39 10.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein