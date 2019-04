von Cornelia Giebler

Zwei Urgesteine der Naturfreunde Stockach wurden im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt: Bernd Schuler und Manfred Gohl. Schuler, Ehrenvorsitzender, ist seit 39 Jahren als Skilehrer für die Naturfreunde aktiv und war 13 Jahre lang Vorsitzender. Gohl, der vor neun Jahren Schuler im Amt des Vorsitzenden abgelöst hat, ist seit 36 Jahren Skilehrer und hat 24 Jahre das für den Verein wichtige Amt des Wintersportleiters bekleidet. Beide Geehrten haben für die Naturfreunde entscheidende Impulse gesetzt und großen Anteil an der überaus positiven Entwicklung des Vereins.

Das Vorstandsteam um Manfred Gohl und seinen Stellvertreter Jürgen Kempter bietet heute ein abwechslungsreiches Jahresprogramm mit Schwerpunkt Wintersport und kann sich auf einen Förderverein, einen soliden Kassenstand und einen großen Pool ausgebildeter Ski- und Snowboardlehrer stützen.

50 Teilnehmer bei der Abschlussfahrt in Ischgl

"Unsere vier Ausfahrten im Januar und Februar waren mit zwei vollbesetzten Bussen restlos ausgebucht", berichtete Wintersportleiter Sebastian Fritschi. Auch das Skiopening, die Skifreizeiten im Pitztal und in Sterzing sowie die Jugendfreizeit im Allgäu wurden erfolgreich durchgeführt. Ende März waren 50 Teilnehmer bei der Abschlussfahrt in Ischgl dabei. Im Herbst hatte der traditionelle Brettlmarkt mit 750 Artikeln stattgefunden.

Schriftführerin Jacqueline Delhey ergänzte den Wintersportbericht mit den Aktionen im vorangegangenen Jahresverlauf: die Ostereiersuchwanderung in Raithaslach, die Bewirtungseinsätze am Badischen Imkertag und am Schweizer Feiertag, das Wasserskifahren in Pfullendorf, die Werksbesichtigung bei Völkl in Straubing, die Radtour nach Markelfingen, das Seeschwimmen von Bodman nach Ludwigshafen, die Familienwanderung auf den Belchen sowie der Grillwageneinsatz am verkaufsoffenen Sonntag im November.

Manfred Gohl dankte Astrid Schacher, die die Skigymnastik leitet, und den Lauftreff von April bis September, das Seeschwimmen, das Skiopening sowie die Abschlussfahrt organisierte.

Fast 15 000 Euro für die Ausbildung der Ski- und Snowboardlehrer

Kassier Christian Graf konnte einen Gewinn von rund 1000 Euro bei einem Gesamtumsatz von rund 95 000 Euro bilanzieren. Fast 15 000 Euro flossen in die Ausbildung der Ski- und Snowboardlehrer. Der 194 Mitglieder starke Förderverein der Naturfreunde unterstützte das Lehrteam bei der Ausstattung. Tatkräftig sind die Mitglieder bei sämtlichen Arbeitseinsätzen dabei. "Wir helfen immer gerne", betonte Fördervereinsvorsitzender Rainer Seige. Er und der gesamte Vorstand waren in der zuvor stattgefundenen Versammlung in ihren Ämtern bestätigt worden.

Die Versammlung der Naturfreunde bestätigte nach der von Hannah Giebler-Schubert beantragten Entlastung von Kassier und Vorstand unter der Wahlleitung von Rainer Seige Jürgen Kempter als stellvertretenden Vorsitzenden, Christian Graf als Kassier sowie Leo Hartmann und Julian Bolter als Beisitzer.