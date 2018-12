Sie stehen wieder in den Regalen und künden den Jahreswechsel an: Feuerwerkskörper und Raketen. Manch einer freut sich bei ihrem Anblick auch schon, Teil des bunten, knallenden Reigens zu sein, der an Silvester den Nachthimmel erleuchtet. Doch beim Kauf und Zünden der Feuerwerkskörper gibt es einiges zu beachten, weiß Johannes Zehnle. Er ist einer von drei hauptberuflichen Feuerwehrleuten bei der Stockacher Feuerwehr. „Beim Kauf sollte man darauf achten, dass auf den Feuerwerkskörpern das BAM-Prüfzeichen der Bundesanstalt für Materialforschung angebracht ist“, sagt Zehnle. Diese finde man im Fachhandel und den hiesigen Discountern. „Auf keinen Fall sollte man versuchen, Feuerwerkskörper selbst herzustellen oder sie illegal aus dem Ausland importieren“, warnt der Feuerwehrmann.

An Silvester selbst sollte man zunächst Möbel und andere brennbare Gegenständen von Balkonen und Terrassen entfernen sowie die Fenster und Türen schließen, rät Zehnle außerdem: „Beim Zünden der Rakete im Freien muss man dann einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten.“ Am besten sei es, leere Flaschen im Getränkekasten als Standplatz für das Abfeuern von Raketen zu nutzen, damit man diese senkrecht abfeuern kann und die Flasche mit dem Feuerwerk einen sicheren Halt hat.

Bei stärkerem Wind oder Böen dürften Feuerwerkskörper nicht gezündet werden, warnt Zehnle. Zu beachten sei, dass Feuerwerk in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- oder Altersheimen sowie Fachwerkhäusern nicht gezündet werden darf. Man dürfe Knaller nicht bündeln und sie vor allem nicht erneut zünden, wenn der erste Versuch misslingt: „Man sollte sie mit Wasser unbrauchbar machen“, sagt Johannes Zehnle.

Die Festtagsserie des SÜDKURIER soll helfen, die Zeit rund um den Jahreswechsel stressfrei zu überstehen. Mit diesem Teil schließt sie ab.