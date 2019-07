von Reinhold Buhl

Mit einem besonderen Gottesdienst zum Thema „Schätze des Lebens“ wurde das diesjährige Sommerfest des Seniorenzentrums Stockach eröffnet. Prädikantin Petra Domm ging in ihrer Predigt auf dieses Thema näher ein.

Schätze werden bei Predigt vorgestellt

„Seit Januar sammeln die Bewohner unseres Hauses Schätze, also Gegenstände oder aufgeschriebene Gedanken, die ihnen viel bedeuten und legten sie in diese Schatztruhe“, erklärte Domm den vielen Besuchern und Bewohnern, die zum Gottesdienst in den Gemeinschaftsraum des Hauses in der Zoznegger Straße 17 gekommen waren. „Eigentlich wollten wir den Gottesdienst im Freien feiern, aber das Wetter war uns zu unsicher“, erklärte Renate Dünkel, die zusammen mit ihrem Team für die Organisation des Festes zuständig war.

Tatsächlich war eine alt-ehrwürdige Schatztruhe aus Holz gegenständlich anwesend und Martin Domm entnahm daraus während der Predigt seiner Frau die von ihr gerade angesprochenen Gegenstände. Dabei kamen ein Kreuz, eine Fotografie, eine Puppe, eine Glocke und vieles mehr zum Vorschein. Für manche Bewohner des Seniorenzentrums war auch „die gute Wohngemeinschaft oder der nette Tischnachbar“ ein Schatz.

Gospelchor gestaltet den Gottesdienst

Der feierliche Gottesdienst wurde musikalisch vom Gospelchor der evangelischen Kirche unter der Leitung von Stefan Gräsle begleitet. Auch Ulrike Gräsle am Klavier und Tochter Katharina an der Klarinette trugen zur musikalischen Untermalung des Gottesdienstes bei.

Heimleiter Rüdiger Mahl, der das Haus seit 2015 leitet und den Sommertag moderierte, freute sich über die zahlreichen Gäste, die in sein Haus gekommen waren.

Böhmische Weisen und Tanzgruppe

Der Nachmittag war dann ganz der lockeren Unterhaltung der Gäste und Hausbewohner vorbehalten. Die Schlossbergmusikanten aus Güttingen eröffneten mit schwungvollen böhmischen Weisen das Nachmittagsprogramm, davor hatte die Tanzgruppe des Schulverbunds Nellenburg einen beeindruckenden Auftritt, der mit viel Applaus bedacht wurde.

Auch für die Verpflegung war von seiten des Altenpflegeheims bestens gesorgt. Unter anderem genoss der eine oder andere der Feiernden die köstlichen Cocktails, die an der Cocktailbar von Corina Papsdorf kredenzt wurden. Auch fanden die Arbeiten der hauseigenen Bastel- und Handarbeitsgruppe unter der Leitung von Ulrike Bruggner großen Anklang.