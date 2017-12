Stockach Senioren kommen schwungvoll in die Weihnachtstage - Mit Bildergalerie!

Über 400 Gäste kommen zum Seniorennachmittag der Stadt. Viele Akteure gestalten die Feier mit unterhaltsamen und nachdenklichen Beiträgen.

Der Seniorennachmittag der Stadt Stockach ist ein Publikumsmagnet. Mit dieser lang ersehnten Veranstaltung beginnt für viele ältere Mitbürger endgültig die Weihnachtszeit. Die Jahnhalle ist wieder hübsch dekoriert. Schon vor 14.30 Uhr sind fast alle 420 Plätze besetzt. Pünktlich steht der Eintracht-Chor auf der Bühne und singt unter der Leitung von Udo Krummel vier Weihnachtslieder.

„Also das war jetzt richtig schön“, raunt Bürgermeister Rainer Stolz dem Chor zu. Dann richtet er sich an die Gäste. Er freue sich, dass so viele Senioren zusammen den Start in die Weihnachtszeit begehen: „Ich habe lange nicht so eine große Zahl an Besuchern gesehen.“ Ganz vorne am Tisch des Bürgermeisters sitzen sein Vorgänger und Ehrenbürger Franz Ziwey, der evangelische Pfarrer Rainer Stockburger und der katholische Pfarrer Michael Lienhard. Die Zahl der anwesenden Stadträte steige auch mit jedem Jahr. „Schon wieder einer mehr, so ist es gut.“ Besonders begrüßt Rainer Stolz einen der drei hundertjährigen Stockacher: Marzell Löffler, dem man sein Alter wirklich nicht ansieht. Dass er im Publikum auch neue Gesichter entdeckt, erfreut den Bürgermeister ebenfalls.

Dann wird er ernster. Die Welt sei unruhig, wir müssten damit umgehen, dass die Entwicklung manchmal in eine Richtung gehe, die wir nicht verstünden. Das Gefühl, zueinander zu gehören, gerne beisammen zu sein, sich gegenseitig anzuerkennen sei wichtig: „Ein Lächeln, ein Händedruck geben Mut und Kraft im grauen Alltag.“ Stockach verändere sich und werde größer. Man habe Millionen in Schulen, Kindergärten und das Krankenhaus investiert. „Wir sorgen für eine langfristig gute medizinische und ärztliche Versorgung in unserer Stadt“, betont er. Das möglichst lange Zusammenleben in der gewohnten Umgebung sei ihm wichtig. Er dankt jenen, die ihren Mitmenschen Kraft und Lebensfreude schenken. Dass er in der Jahnhalle so viele bekannte, liebe Gesichter sehe, gebe auch ihm Kraft, die nächsten Aufgaben zu bewältigen. Dann reiht er sich in den Eintracht-Chor ein und singt drei Lieder mit. Beim letzten Stück „Honey, honey“ tanzen die Sängerinnen und Sänger zusätzlich, die Männer spielen Luftgitarre und Luft-Keyboard.

Der Unterstufenchor des Nellenburg-Gymnasiums kommt mit acht Jungen und fast 50 Mädchen auf die Bühne. Die Teenager singen unter Chorleiter Stefan Gräsle zwei moderne Weihnachtslieder sowie je ein Stück in englischer und lateinischer Sprache. Zwei Lieder begleitet die Neuntklässlerin Celina Grosch am Klavier.

Bevor Regina Gromball in ihrem Mundartvortrag auf den Umweltschutz und seine Entwicklung eingeht, liest Pfarrer Rainer Stockburger die Geschichte eines verlorenen Engels vor. Der fehlte zwar zunächst in der Weihnachtsdekoration einer Firma, sorgte aber am Straßenrand mit dem Hinweis auf Glatteis dafür, dass viele Autofahrer ohne Unfall an ihr Ziel kamen. Auch wenn man sich manchmal wie ein verlorener Engel fühle, sei man vielleicht genau dort am richtigen Ort, um anderen eine Stütze zu sein, sagte er.

Während die drei Gruppen vom TV Zizenhausen die Zuschauer mit gekonnten Tanzdarbietungen erfreuen, räumen die fleißigen Damen der Stadt Stockach die Tische ab und verteilen Zopf und Getränke. Die Gäste genießen die gemeinsame Zeit. „Wir sind froh, dass wir gekommen sind“, sagt Elfriede Thum und lobt die Leistung aller Darsteller. Ihre Sitznachbarin Rosemarie Spranger ergänzt, sie kämen jedes Jahr und es sei immer schön gewesen. Auch der Hindelwanger Günter Bucher fühlt sich wohl: „Dieser Nachmittag ist immer nett, es war ein schönes Programm.“ Spätestens beim Jugend-Blasorchester unter Helmut Hubov kennen sich die Senioren auch musikalisch wieder aus. Stadtrat Werner Gaiser stellt fest, die Veranstaltung habe einen hohen Stellenwert bei den Senioren. Andreas Bernhart, Stadtrat und Ortsvorsteher von Espasingen, pflichtet ihm bei: „Es ist toll, wie das angenommen wird. Die Verbindung von Jung und Alt, vielleicht die Enkelkinder auf der Bühne zu sehen, das löst Weihnachtsstimmung aus.“

Die Mitwirkenden

Eintracht-Chor Stockach, Leitung Udo Krummel; Bürgermeister Rainer Stolz; Pfarrer Rainer Stockburger; Regina Gromball; Unterstufenchor des Nellenburg-Gymnasiums, Leitung Stefan Gräsle; TV Jahn Zizenhausen mit der Breitensportgruppe Jugend, Team Birgit Matt-Fuchs; Fit-Kids, Team Christine Kiewig und Aerobic-Kids (Wettkampf), Team Jana Fuchs und Birgit Matt-Fuchs. Die Organisation des Programmes lag bei Cornelia Giebler, die Bewirtung durch städtische Angestellte organisierte Iris Laible.