Der Anrufer gab sich laut einer Mitteilung der Polizei als Microsoft-Mitarbeiter aus und sagte dem Senior, dass bei einer Überprüfung festgestellt worden sei, dass dessen Computer von Dateien befallen sei, die bereinigt werden müssten.

Der 68-Jährige ermöglichte dem Anrufer Zugriff auf den Computer und gab persönliche Daten an, so die Polizei. Nach der vermeintlichen Bereinigung verlangte der Anrufer eine Bezahlung von 850 Euro in I-Tunes-Karten. Daraufhin wurde der 68-Jährige stutzig und brach das Telefonat ab.

Die Polizei weist darauf hin, dass seriöse Unternehmen wie Microsoft nicht unaufgefordert Kontakt aufnehmen. Sie rät auch davon ab, am Telefon private Daten oder Passwörter herauszugeben. Außerdem sollte man nie einem unbekannten Anrufer Zugriff auf den Computer gewähren.