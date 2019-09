Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Audi auf der Zoznegger Straße in Richtung Tuttlinger Straße. An der Einmündung in die Tuttlinger Straße übersah er einen BMW, der Vorfahrt hatte.

Laut Angaben der Polizei kam es zu einem Zusammenprall, bei dem aber niemand verletzt wurde. Der BMW war nicht mehr fahrtauglich. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, so heißt es weiter.