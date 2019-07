Stockach-Espasingen – Vor dem Haus von Christa und Franz Grabowski in Espasingen steht eine Agave Americana kurz vor der vollen Blüte. Das ist etwas ganz Besonderes, denn diese Pflanzen blühen nur ein einziges Mal, weshalb sie auch „Jahrhundertpflanzen“ genannt werden.

„Unsere Agave, die schätzungsweise 40 Jahre alt ist, besitzen und pflegen wir seit etwa 30 Jahren“, erzählt Christa Grabowski. Der Sohn habe die riesige Pflanze jedes Jahr im Frühjahr und Herbst mit einem Hubwagen aus der Garage und wieder zurück transportiert. Ende Mai habe sie den Blütentrieb entdeckt. Dann habe man fast beim Wachsen zusehen können. Gut drei Wochen später hatte die Pflanze schon eine Gesamthöhe von viereinhalb Metern.

Christa und Franz Grabowski und Enkelin Anja mit der blühenden Agave. Diese Pflanzen blühen nur ein einziges Mal... | Bild: Claudia Ladwig

Christa Grabowski hat sich am Grünen Telefon der Insel Mainau informiert und erfahren, dass Agaven in Kübelkultur nur sehr selten zum Blühen kommen. „Ich sollte sie weiter gießen, aber nicht mehr düngen. Bei meiner Recherche im Internet habe ich entdeckt, dass zurzeit in Ansbach eine Agave blüht und in Kassel eine weitere zum Blühen kommt.“

Ihre werde in der Region seit vielen Jahren die einzige blühende Agave sein. Kein Wunder also, dass viele Espasinger staunend stehen bleiben, um die jetzt etwa sechs Meter hohe Pflanze zu betrachten.

...und macht dabei beim Wachsen einen immensen Satz in die Höhe. | Bild: Claudia Ladwig

Mit dem Wachstum des Stammes beginnt allerdings auch der Sterbeprozess der Mutterpflanze, denn sie braucht alle Kraft und das in ihren Blättern gespeicherte Wasser, um den enormen Blütenstamm auszutreiben. Die Blätter vertrocknen und verschrumpeln langsam und nachdem die Blüte beendet ist, stirbt die Pflanze ab. „Dann fällt der Stamm um“, weiß Christa Grabowski. Sie werden den Blütenstand deshalb an der Dachrinne anbinden.

Während Franz Grabowski lachend zugibt, froh zu sein, wenn die Pflanze im nächsten Jahr nicht mehr da ist, ist seine Frau schon jetzt ein bisschen traurig. Doch es gibt Hoffnung: Am Wurzelballen hat sich ein Ableger, ein sogenanntes Kindle, gebildet. Die nächste Agaven-Generation im Hause Grabowski ist also gesichert.