Sie können es selbst kaum glauben: Seit 60 Jahren sind Paula und Helmut Jährling verheiratet. Kennengelernt hatten sich die heute fast 90-Jährige und ihr knapp 98-jähriger Mann 1957 beim Tanz auf einem Fest. Sie haben drei Kinder – Thomas, Barbara und Susanne – sowie zwei Enkelsöhne. Die jüngste Tochter Susanne wohnt im gleichen Haus und unterstützt ihre Eltern im Alltag.

Der Weg ins Geschäft

Früher lebte das Ehepaar über seinem Geschäft in der Salmannsweilerstraße, welches Helmut Jährling von seinem Vater übernommen hatte. Noch heute geht Paula Jährling oft den steilen Anstieg in die Oberstadt, um ihrem Sohn, der das Kaufhaus Jährling inzwischen führt, zu helfen.

Stockach Mannequins in der Adler Post Das könnte Sie auch interessieren

Die Damenschneider-Meisterin Paula Jährling ist mit sechs Geschwistern aufgewachsen. Früher habe sie aus Vorhängen Kostüme genäht, erzählt sie. Auch für die Kinder und zur Fasnacht nutzte sie ihr künstlerisches und kreatives Talent. Viele Jahre war sie aktiv bei den Alt-Stockacherinnen. Ihr Mann war Gründungsmitglied der Laufnarren und spielte Akkordeon in der Kapelle von Walter Schneider. Bis vor ein paar Jahren arbeitete er noch im Büro seines Geschäfts. „Man bleibt ewig mit seinem Geschäft verbunden“, sagt Helmut Jährling. In ihrer knappen Freizeit sei das Ehepaar gerne auf Reisen gegangen. Sie haben viel gesehen, waren sogar in China und Russland. Früher seien sie viel Rad gefahren, auch am Skilanglauf hatten sie viel Freude, erzählen sie. Die Urlaube verbrachten Paula und Helmut Jährlig regelmäßig mit ihren Kindern. Der Familienvater hat dabei viel gefilmt und fotografiert.

Helmut Jährling mag Gedichte

Heute ist Helmut Jährling zwar auf den Rollstuhl angewiesen, hält sich aber geistig fit, indem er mit seiner Tochter Susanne Gedichte rezitiert. „Mein Vater ist ein begeisterter Gedichteleser. Eugen Roth mochte er immer besonders, damit hat er die ganze Runde unterhalten“, sagt Susanne Jährling. Am gemeinsamen Ehrentag freut sich der 97-Jährige besonders auf ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte – „die liebe ich“, verrät er.